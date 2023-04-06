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Политика

МИД КНР призвал США и НАТО взять на себя ответственность за конфликт на Украине

Ведомости

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что США и НАТО должны нести ответственность за кризис на Украине.

«Если говорить об ответственности за проблему Украины, то полагаю, что ее должны взять на себя США и такие военные блоки, как НАТО. У Североатлантического альянса нет необходимого статуса, чтобы упрекать Китай или давить на него», – сказала Мао (цитата по ТАСС).

Она добавила, что КНР изначально выступал за содействие мирным переговорам по Украине и история рассудит, кто «действительно занимал справедливую и правильную позицию».

5 апреля генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг предупредил Китай о серьезных последствиях в случае поставок с их стороны оружия России. По его словам, союзники по НАТО согласны, что это было бы «исторической ошибкой».

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За день до этого, 4 апреля, Мао рассказала, что Китай готов обсуждать с Евросоюзом политическое урегулирование ситуации на Украине. Представитель отметила, что китайская сторона также ожидает «стратегической независимости и политической мудрости» Европы, а также «решительных шагов для достижения долгосрочного мира и стабильности» в регионе.

24 февраля Китай представил свой план по выходу из украинского конфликта, который включает 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета всех стран, прекращение боевых действий, начало мирных переговоров и др. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение Китая больше похоже на «высказывание мыслей», нежели на мирный план. Он добавил, что такая инициатива нереализуема без пункта о выводе российских войск с территории Украины. После этого Зеленский неоднократно заявлял о желании встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

В конце марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву, после чего подвергся критике со стороны США. В Белом доме заявили, что Китай не является беспристрастной стороной в ситуации вокруг Украины, поскольку Пекин «не осудил» проведение спецоперации и не отказался от покупки российских энергоресурсов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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