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Политика

МИД Китая заявил о готовности к диалогу с ЕС по украинскому кризису

Ведомости

Китай готов обсуждать с Евросоюзом политическое урегулирование ситуации на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. 

«Мы готовы обсуждать с европейской стороной политическое урегулирование кризиса, мы также ожидаем, что европейская сторона продемонстрирует стратегическую независимость и политическую мудрость и предпримет решительные шаги для достижения долгосрочного мира и стабильности в Европе», — сказала она (цитата по «РИА Новости»). 

Дипломат подчеркнула, что КНР выступает за мирное решение конфликта.

С 5 по 7 апреля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен посетит КНР. Об этом в китайском МИДе сообщили накануне, 3 апреля. Подробности поездки главы ЕК не уточняются. 

Ранее сегодня Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Financial Times заявила, что ЕС обеспокоен «дружеской позицией» Китая по отношению к РФ, и призвала Пекин «конструктивно повлиять» на Москву. «Вы не можете быть посередине — вы не можете быть за половину международного порядка», — подчеркнула она, обращаясь к КНР.

24 февраля Китай представил свой план по выходу из украинского конфликта, который включает 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета всех стран, прекращение боевых действий, начало мирных переговоров и др. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение Китая больше похоже на «высказывание мыслей», нежели на мирный план. Он добавил, что такая инициатива нереализуема без пункта о выводе российских войск с территории Украины. После этого Зеленский неоднократно заявлял о желании встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Действия Китая подверглись критике со стороны США в конце марта, когда Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом. В Белом доме заявили, что Китай не является беспристрастной стороной в ситуации вокруг Украины, поскольку Пекин «не осудил» проведение спецоперации и не отказался от покупки российских энергоресурсов. В Вашингтоне также обратили внимание, что Си Цзиньпин еще ни разу не говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ответ на заявления из Белого дома МИД КНР подчеркнул, что Пекин «поддерживает контакты со всеми сторонами» конфликта. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных