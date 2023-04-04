МИД Китая заявил о готовности к диалогу с ЕС по украинскому кризису
Китай готов обсуждать с Евросоюзом политическое урегулирование ситуации на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Мы готовы обсуждать с европейской стороной политическое урегулирование кризиса, мы также ожидаем, что европейская сторона продемонстрирует стратегическую независимость и политическую мудрость и предпримет решительные шаги для достижения долгосрочного мира и стабильности в Европе», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Дипломат подчеркнула, что КНР выступает за мирное решение конфликта.
С 5 по 7 апреля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен посетит КНР. Об этом в китайском МИДе сообщили накануне, 3 апреля. Подробности поездки главы ЕК не уточняются.
Ранее сегодня Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Financial Times заявила, что ЕС обеспокоен «дружеской позицией» Китая по отношению к РФ, и призвала Пекин «конструктивно повлиять» на Москву. «Вы не можете быть посередине — вы не можете быть за половину международного порядка», — подчеркнула она, обращаясь к КНР.
24 февраля Китай представил свой план по выходу из украинского конфликта, который включает 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета всех стран, прекращение боевых действий, начало мирных переговоров и др. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение Китая больше похоже на «высказывание мыслей», нежели на мирный план. Он добавил, что такая инициатива нереализуема без пункта о выводе российских войск с территории Украины. После этого Зеленский неоднократно заявлял о желании встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.
Действия Китая подверглись критике со стороны США в конце марта, когда Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом. В Белом доме заявили, что Китай не является беспристрастной стороной в ситуации вокруг Украины, поскольку Пекин «не осудил» проведение спецоперации и не отказался от покупки российских энергоресурсов. В Вашингтоне также обратили внимание, что Си Цзиньпин еще ни разу не говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В ответ на заявления из Белого дома МИД КНР подчеркнул, что Пекин «поддерживает контакты со всеми сторонами» конфликта.