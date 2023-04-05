В Кремле ответили на слова представителя Китая при Евросоюзе об отношениях с Россией

«Мы ориентируемся на содержание и на дух тех контактов, которые состоялись между президентом Путиным и председателем Си совсем недавно в Москве. А весь контекст их взаимопонимания изложен в двух документах, в двух подписанных заявлениях, которые были приняты по итогам российско-китайских переговоров», – сказал Песков.