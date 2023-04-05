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Политика

В Кремле ответили на слова представителя Китая при Евросоюзе об отношениях с Россией

Постпреду КНР изначально было поручено поддерживать контакт с ЕС, говорит эксперт
Илья Лакстыгал
Андрей Гордеев / Ведомости

В Кремле предлагают ориентироваться на содержание и дух контактов между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для оценки российско-китайских отношений. Об этом 5 апреля журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

«Мы ориентируемся на содержание и на дух тех контактов, которые состоялись между президентом Путиным и председателем Си совсем недавно в Москве. А весь контекст их взаимопонимания изложен в двух документах, в двух подписанных заявлениях, которые были приняты по итогам российско-китайских переговоров», – сказал Песков. 

Так пресс-секретарь президента России прокомментировал переданные The New York Times слова постоянного представителя КНР в ЕС Фу Цуна о том, что заявление о российско-китайской «безграничной дружбе», подписанное в феврале 2022 г., перед началом боевых действий на Украине, является «риторическим приемом». Китайский дипломат также сказал, что Пекин не признает вхождение новых регионов в состав РФ по результатам референдумов в сентябре 2022 г.

Слова Фу Цуна опубликовали незадолго до прибытия президента Франции Эмманюэля Макрона в Пекин с государственным визитом, который продлится с 5 по 7 апреля. Французский лидер встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, проведет переговоры с премьером Госсовета Китая Ли Цяном и спикером парламента Чжао Лэцзи.

Кроме Макрона китайскую столицу посетит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ключевой темой визита европейских политиков в КНР они заявляют переговоры с китайским властями по украинской проблеме. 

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Макрон, выступая во Франции перед французским бизнес-сообществом, заявил, что Китай может сыграть важную роль в разрешении конфликта на Украине благодаря хорошим отношениям с Россией. Ранее издание Politico писало, что французский лидер надеется убедить Пекин стать посредником в урегулировании кризиса, а также сократить поддержку Москвы.

Постпред КНР в ЕС Фу Цун с самого начала «был на острие китайских усилий по сохранению отношений» с Европой на фоне фактической поддержки Китаем Москвы, замечает директор Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Он постоянно общался на эту тему с журналистами и экспертами: многие публикации в западных СМИ со ссылкой на китайские источники исходили именно от него, говорит Кашин.

«Конечно, на фоне прошедшего визита Си в Москву это создает неудобную ситуацию, как будто посол дезавуирует заявления собственного лидера. Но на китайско-российские отношения это не влияет практически никак, поскольку и в Москве, и в Пекине хорошо понимают правила этой дипломатической игры», – отмечает эксперт.

По словам Кашина, китайцы с начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 г. разделяли свою риторику, направленную на Россию, на Европу и на США. Они стремились говорить европейцам и американцам то, что те хотели слышать: они отмечали, что не осуждают Россию из-за особого характера отношений, но хотят скорейшего завершения конфликта.

В то же время Китай в течение всей военной операции наращивал экономическую поддержку России, включая увеличение поставок промышленного оборудования, необходимого для мобилизации промышленности, отмечает эксперт. В ходе визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина на высшем уровне была выражена поддержка российского лидера и его политики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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