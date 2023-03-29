В Кремле заявили о невозможности достичь целей на Украине путем дипломатии
Цели спецоперации России на Украине будут достигнуты военным путем, поскольку из-за позиции Украины сделать это средствами дипломатии невозможно. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы неоднократно говорили, что цели Российской Федерации могут достигаться различными путями: политико-дипломатическими или, если политико-дипломатические в настоящий момент невозможны, а в случае с Украиной они невозможны, к нашему сожалению, военными, то есть посредством проведения специальной военной операции», — сказал он.
Песков подчеркнул, что для России важно выполнение всех ее требований, включая безопасность населения новых регионов и страны в целом, «в более широком контексте».
Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский допустил, что в случае поражения украинских войск в Артемовске Киев заставят пойти на компромисс с Москвой. Он добавил, что потеря города станет для Украины скорее политическим поражением, нежели тактическим.
В конце февраля в Кремле говорили, что не видят предпосылок для выхода конфликта на Украине в «мирное русло». Тогда Песков заявил, что Москва «движется в сторону достижения целей, которые были поставлены».
Ранее Песков неоднократно указывал на невозможность переговоров с Украиной из-за отказа Киева на законодательном уровне от диалога с Москвой. 4 октября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.