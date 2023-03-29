В Кремле заявили о невозможности достичь целей на Украине путем дипломатии

«Мы неоднократно говорили, что цели Российской Федерации могут достигаться различными путями: политико-дипломатическими или, если политико-дипломатические в настоящий момент невозможны, а в случае с Украиной они невозможны, к нашему сожалению, военными, то есть посредством проведения специальной военной операции», — сказал он.