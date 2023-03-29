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Политика

В Кремле заявили о невозможности достичь целей на Украине путем дипломатии

Ведомости

Цели спецоперации России на Украине будут достигнуты военным путем, поскольку из-за позиции Украины сделать это средствами дипломатии невозможно. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что цели Российской Федерации могут достигаться различными путями: политико-дипломатическими или, если политико-дипломатические в настоящий момент невозможны, а в случае с Украиной они невозможны, к нашему сожалению, военными, то есть посредством проведения специальной военной операции», — сказал он.

Песков подчеркнул, что для России важно выполнение всех ее требований, включая безопасность населения новых регионов и страны в целом, «в более широком контексте».

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский допустил, что в случае поражения украинских войск в Артемовске Киев заставят пойти на компромисс с Москвой. Он добавил, что потеря города станет для Украины скорее политическим поражением, нежели тактическим.

В конце февраля в Кремле говорили, что не видят предпосылок для выхода конфликта на Украине в «мирное русло». Тогда Песков заявил, что Москва «движется в сторону достижения целей, которые были поставлены».

Ранее Песков неоднократно указывал на невозможность переговоров с Украиной из-за отказа Киева на законодательном уровне от диалога с Москвой. 4 октября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных