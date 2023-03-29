Зеленский: в случае поражения в Артемовске Украину будут подталкивать к компромиссу
Если Украина потерпит поражение в Артемовске, то народ страны и мировое сообщество начнут подталкивать Киев к компромиссу с Москвой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press.
Он отметил, что потеря Артемовска скорее будет для Украины политическим поражением, нежели тактическим. «Наше общество будет чувствовать усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними», — сказал Зеленский.
Украинский лидер добавил, что пока не чувствует такого давления со стороны западных стран. Он также признал, что в случае прекращения поддержки со стороны США Украина «не победит». Зеленский выразил опасения, что на оказание помощи может повлиять «изменение политических сил в Вашингтоне».
Бои под Артемовском идут уже несколько месяцев. 20 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения контролируют около 70% города. В то же время, предупредил он, «по имеющейся информации, в конце марта – начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделения ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ».
17 марта врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения закрепились в зданиях на территории завода «Востокмаш», расположенного в северной части Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ). Накануне, 28 марта, он заявил о практически полной зачистке промзоны. 22 марта советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Артемовск практически блокирован российскими силами.
При этом, считает Пушилин, ВСУ не собираются уходить из Артемовска. 14 марта президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего страны, в ходе которого было принято решение продолжить оборону Артемовска. По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, потеря ВСУ Артемовска может привести к утрате контроля над другими городами, которые сейчас занимает украинская армия.