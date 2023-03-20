Газета
Политика

Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» контролирует около 70% Артемовска

Ведомости

Сейчас подразделения ЧВК «Вагнер» контролируют около 70% Артемовска (украинское название – Бахмут) и продолжают наступление, следует из обращения основателя ЧВК Евгения Пригожина к министру обороны России Сергею Шойгу. Письмо опубликовала пресс-служба Пригожина в Telegram-канале.

«В настоящее время подразделения ЧВК "Вагнер" контролируют около 70% н. п. Бахмут и продолжают наступление для его полного освобождения», – следует из обращения.

В письме Пригожин также предупредил, что, «по имеющейся информации, в конце марта – начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделения ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ».

17 марта врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения закрепились в зданиях на территории завода «Востокмаш», расположенного в северной части Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ). Он отмечал, что сейчас союзные силы успешно наступают дальше вглубь промзоны. Также Пушилин добавил, что штурмовые отряды «Вагнера» продолжают продвигаться в центру Артемовска, «при этом выбивания противника на северном и южном направлениях».

Бои под городом идут уже несколько месяцев. 11 марта Пригожин сообщил, что российские военные находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска. 13 марта стало известно, что российские силы отрезают пути подвоза резервов вооруженных сил Украины в Артемовск.

Ранее по теме: Пригожин заявил о взятии села Зализнянское под Артемовском

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных