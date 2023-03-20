Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» контролирует около 70% Артемовска
Сейчас подразделения ЧВК «Вагнер» контролируют около 70% Артемовска (украинское название – Бахмут) и продолжают наступление, следует из обращения основателя ЧВК Евгения Пригожина к министру обороны России Сергею Шойгу. Письмо опубликовала пресс-служба Пригожина в Telegram-канале.
«В настоящее время подразделения ЧВК "Вагнер" контролируют около 70% н. п. Бахмут и продолжают наступление для его полного освобождения», – следует из обращения.
В письме Пригожин также предупредил, что, «по имеющейся информации, в конце марта – начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделения ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ».
17 марта врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения закрепились в зданиях на территории завода «Востокмаш», расположенного в северной части Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ). Он отмечал, что сейчас союзные силы успешно наступают дальше вглубь промзоны. Также Пушилин добавил, что штурмовые отряды «Вагнера» продолжают продвигаться в центру Артемовска, «при этом выбивания противника на северном и южном направлениях».