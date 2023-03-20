Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» контролирует около 70% Артемовска

17 марта врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения закрепились в зданиях на территории завода «Востокмаш», расположенного в северной части Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ). Он отмечал, что сейчас союзные силы успешно наступают дальше вглубь промзоны. Также Пушилин добавил, что штурмовые отряды «Вагнера» продолжают продвигаться в центру Артемовска, «при этом выбивания противника на северном и южном направлениях».