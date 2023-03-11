Пригожин: российские военные находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска

7 марта в ДНР заявили, что российские силы контролируют почти половину Артемовска, а Пригожин в этот же день сообщил, что в городе находится от 12 000 до 20 000 украинских военных. Он подчеркнул, что за Артемовск идут «тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают».