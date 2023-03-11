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Пригожин: российские военные находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска

Ведомости

Российские военные находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска (украинское название – Бахмут), рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Видеозапись с его словами была опубликована в Telegram-канале пресс-службы.

«Вот около пятиэтажки, откуда дым идет, – здание администрации города, центр города административный. До него 1 км и 200 м», – сказал Пригожин.

11 марта он сообщал, что украинские военные готовят контрнаступление в районе Артемовска, и добавил, что делается «все возможное, чтобы этого не произошло». Ранее в этот же день советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в течение ближайших двух месяцев.

Бои под Артемовском в Донецкой народной республике (ДНР) идут уже несколько месяцев. В середине февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. В конце месяца он сообщил о боях почти в центре города.

7 марта в ДНР заявили, что российские силы контролируют почти половину Артемовска, а Пригожин в этот же день сообщил, что в городе находится от 12 000 до 20 000 украинских военных. Он подчеркнул, что за Артемовск идут «тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают».

8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей министров обороны стран Евросоюза, которая проходила в Стокгольме, заявил, что Артемовск может перейти под контроль российских войск уже в ближайшие дни.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ не станут защищать город «любой ценой». 1 марта «стратегическое отступление» украинской армии из Артемовска допустил советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский. Но 6 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский поддержали продолжение оборонительных боев в городе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных