Пригожин: российские военные находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска
Российские военные находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска (украинское название – Бахмут), рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Видеозапись с его словами была опубликована в Telegram-канале пресс-службы.
«Вот около пятиэтажки, откуда дым идет, – здание администрации города, центр города административный. До него 1 км и 200 м», – сказал Пригожин.
11 марта он сообщал, что украинские военные готовят контрнаступление в районе Артемовска, и добавил, что делается «все возможное, чтобы этого не произошло». Ранее в этот же день советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в течение ближайших двух месяцев.
Бои под Артемовском в Донецкой народной республике (ДНР) идут уже несколько месяцев. В середине февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. В конце месяца он сообщил о боях почти в центре города.
7 марта в ДНР заявили, что российские силы контролируют почти половину Артемовска, а Пригожин в этот же день сообщил, что в городе находится от 12 000 до 20 000 украинских военных. Он подчеркнул, что за Артемовск идут «тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают».
8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей министров обороны стран Евросоюза, которая проходила в Стокгольме, заявил, что Артемовск может перейти под контроль российских войск уже в ближайшие дни.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ не станут защищать город «любой ценой». 1 марта «стратегическое отступление» украинской армии из Артемовска допустил советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский. Но 6 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский поддержали продолжение оборонительных боев в городе.