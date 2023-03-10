В Киеве рассказали о подготовке контрнаступления ВСУ в ближайшие два месяца
Контрнаступление ВСУ может начаться в течение ближайших двух месяцев. Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянской газете La Stampa.
«Нам нужно время, чтобы перегруппироваться в течение следующих двух месяцев», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Подоляк отметил, что сейчас российские военнослужащие активнее всего наступают в направлении Артемовска (украинское название – Бахмут), Угледара, Красного Лимана и Соледара.
Накануне глава ЦРУ Уильям Бернс назвал следующие полгода самыми критичными для Украины. Бернс отметил, что российским военнослужащим удастся добиться некоторых продвижений, но они не будут значительными.
В середине января президент РФ Владимир Путин назвал положительной динамику проведения специальной военной операции. Согласно данным Минобороны РФ, российские военные продолжают наступление на Донецком направлении, в частности, идут бои в районе Артемовска. В конце января президент Украины Владимир Зеленский указывал на напряженную ситуацию вокруг города. 8 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его войска заняли всю восточную часть Артемовска.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.