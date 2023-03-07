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Зеленский сообщил о гибели одного из лидеров «Правого сектора»

Ведомости

В боях под Артемовском 7 марта погиб боевик группировки «Правый сектор» (запрещенная в РФ экстремистская организация) Дмитрий Коцюбайло (позывной «Да Винчи»). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. 

Коцюбайло командовал батальоном 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Как пишет украинское издание «Страна», он являлся одним из лидеров «Правого сектора». Зеленский отметил, что с 2014 г. боевик участвовал в боевых действиях на Донбассе. В 2021 г. президент Украины присвоил ему звание «Героя Украины».

По данным «Страны», Коцюбайло родился в Ивано-Франковской области в 1995 г. В возрасте 18 лет он активно участвовал в событиях на Майдане. Затем Коцюбайло отправился на Донбасс, где участвовал в силовой операции Киева, возглавив один из отрядов националистов. Впоследствии стал командиром отряда «Волки Да Винчи». 

Шойгу рассказал о значении контроля над Артемовском

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Бои под Артемовском (украинское название — Бахмут) идут уже несколько месяцев. В середине февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. В конце месяца он заявил, что бои идут уже почти в центре города. Ранее сегодня в ДНР сообщили, что российские силы контролируют почти половину Артемовска. Число украинских военных, которые находятся в Артемовске, основатель ЧВК «Вагнер» оценил от 12 000 до 20 000.

Ранее по теме: Пригожин оценил число украинских военных в Артемовске
Ранее по теме: В ДНР сообщили, что российские силы контролируют почти половину Артемовска

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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