Зеленский сообщил о гибели одного из лидеров «Правого сектора»

Бои под Артемовском (украинское название — Бахмут) идут уже несколько месяцев. В середине февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. В конце месяца он заявил, что бои идут уже почти в центре города. Ранее сегодня в ДНР сообщили, что российские силы контролируют почти половину Артемовска. Число украинских военных, которые находятся в Артемовске, основатель ЧВК «Вагнер» оценил от 12 000 до 20 000.