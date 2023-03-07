Зеленский сообщил о гибели одного из лидеров «Правого сектора»
В боях под Артемовском 7 марта погиб боевик группировки «Правый сектор» (запрещенная в РФ экстремистская организация) Дмитрий Коцюбайло (позывной «Да Винчи»). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Коцюбайло командовал батальоном 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Как пишет украинское издание «Страна», он являлся одним из лидеров «Правого сектора». Зеленский отметил, что с 2014 г. боевик участвовал в боевых действиях на Донбассе. В 2021 г. президент Украины присвоил ему звание «Героя Украины».
По данным «Страны», Коцюбайло родился в Ивано-Франковской области в 1995 г. В возрасте 18 лет он активно участвовал в событиях на Майдане. Затем Коцюбайло отправился на Донбасс, где участвовал в силовой операции Киева, возглавив один из отрядов националистов. Впоследствии стал командиром отряда «Волки Да Винчи».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Бои под Артемовском (украинское название — Бахмут) идут уже несколько месяцев. В середине февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. В конце месяца он заявил, что бои идут уже почти в центре города. Ранее сегодня в ДНР сообщили, что российские силы контролируют почти половину Артемовска. Число украинских военных, которые находятся в Артемовске, основатель ЧВК «Вагнер» оценил от 12 000 до 20 000.