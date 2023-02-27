В ДНР сообщили о боях почти в центре Артемовска

Кимаковский добавил, что еще рано говорить об оперативном окружении города, в то же время все дороги вокруг него находятся под огневым контролем российских войск. Он уточнил, что украинские военные все еще могут перемещать свои силы и вооружение по пути Часов Яр — Артемовск. По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) «стараются цепляться за город», несмотря на большие потери.