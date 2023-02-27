В ДНР сообщили о боях почти в центре Артемовска
Российские силы ведут бои практически в центре Артемовска (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, передает агентство «РИА Новости».
«Передовые отряды ЧВК "Вагнер" уже практически в центре Артемовска воюют», — заявил он.
Кимаковский добавил, что еще рано говорить об оперативном окружении города, в то же время все дороги вокруг него находятся под огневым контролем российских войск. Он уточнил, что украинские военные все еще могут перемещать свои силы и вооружение по пути Часов Яр — Артемовск. По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) «стараются цепляться за город», несмотря на большие потери.
Бои вокруг Артемовска идут уже несколько месяцев. 16 февраля Кимаковский сообщил о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. На следующий день Киев призвал эвакуироваться жителей города, а президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале наступления российских войск по нескольким направлениям. Позже он заявил, что ВСУ не станут защищать Артемовск «любой ценой».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.