Зеленский заявил, что ВСУ не будут защищать Артемовск «любой ценой»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не станут защищать Артемовск в ДНР «любой ценой», это не очень большой город. Такое заявление сделал президента Украины Владимир Зеленский в интервью газете Corriere della Sera.
«Это не особенно большой город. <…> Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно», — сказал он.
По словам Зеленского, после взятия Артемовска российские войска хотят дойти «до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра». Он добавил, что украинские силы оказывают сопротивление и одновременно «готовят контрнаступление».
Бои вокруг Артемовска идут уже несколько месяцев. В конце января Зеленский указывал на напряженную ситуацию вокруг города. Тогда он заявил, что исправить ситуацию сможет только ускоренная отправка оружия, и призвал Запад увеличить объемы поставок военной помощи.
16 февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. На следующий день Киев призвал эвакуироваться жителей Артемовска, а Зеленский сообщил о начале наступления российских войск по нескольким направлениям. Ранее Минобороны РФ неоднократно указывало на продолжающееся наступление на донецком направлении.
17 февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль Парасковиевки, расположенной к северу от Артемовска. По его словам, российские силы могут окружить город в марте — апреле этого года. В Белом доме при этом допустили отступление украинских войск из Артемовска, признав продвижение российской армии.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.