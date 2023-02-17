Пригожин сообщил о взятии под контроль ЧВК «Вагнер» Парасковиевки под Артемовском
Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Парасковиевка, расположенный к северу от Артемовска (украинское название – Бахмут). Об этом сообщил основатель этой ЧВК Евгений Пригожин.
«Населенный пункт Парасковиевка полностью находится под контролем подразделений ЧВК «Вагнер», – приводит слова Пригожина его пресс-служба.
Взятие под контроль этого населенного пункта прошло на фоне «блокады по боеприпасам», а также «тяжелых потерь и кровопролитных боев», добавил он.
16 февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о взятии российскими войсками под контроль всех высот в окрестностях Артемовска. По словам Кимаковского, подвоз живой силы и техники ВСУ возможен лишь по одному небольшому коридору, который также контролируется РФ.
15 февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Артемовск будет окружен в марте – апреле. 14 февраля координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби допустил отступление украинских войск из Артемовска. Он добавил, что прогресс российской армии – это, «безусловно, правда», и сообщил, что не знает, как будут развиваться события.
7 февраля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные освободили семь населенных пунктов на Донецком и Запорожском направлениях в ходе спецоперации на Украине. Речь идет о населенных пунктах Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка. По словам министра обороны, в настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска.