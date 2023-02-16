В ДНР заявили о взятии всех высот в окрестностях Артемовска
Российские войска взяли под контроль все высоты в окрестностях Артемовска (украинское название – Бахмут), сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».
«Основные успехи у нас под Артемовском. Наши ребята уже оседлали основные высоты», – приводит его слова «РИА Новости».
По словам Кикамосвского, подвоз живой силы и техники ВСУ возможен лишь по одному небольшому коридору, который также контролируется РФ.
Ранее 15 февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Артемовск будет окружен в марте – апреле. 14 февраля координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби допустил отступление украинских войск из Артемовска. Он добавил, что прогресс российской армии – это, «безусловно, правда», и сообщил, что не знает, как будут развиваться события.
7 февраля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные освободили семь населенных пунктов на Донецком и Запорожском направлениях в ходе спецоперации на Украине. Речь идет о населенных пунктах Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка. По словам министра обороны, в настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.