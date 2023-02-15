Пригожин заявил о возможном окружении Артемовска в марте - апреле

«Я думаю, что это март - апрель. Хотя загадывать очень сложно. Они сейчас получают новые виды вооружения. Сто процентов будем уничтожать эти "Леопарды", сто процентов разберемся, как их сжигать, но это тоже важнейший фактор», – отметил Пригожин (цитата по «РИА Новости»).