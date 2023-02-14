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В США допустили отступление украинских войск из Артемовска

Ведомости

В Белом доме не исключают, что вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать отступление из Артемовска, но решение об этом должен принять Киев. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Они [украинцы] решают, какие [военные] операции проводить. Мы не говорим им, что делать, а что – не делать», – сказал он журналистам на брифинге (цитата по ТАСС). Также Кирби добавил, что прогресс российской армии – это, «безусловно, правда», и сообщил, что не знает, как будут развиваться события.

Сегодня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в районе Артемовска идут тяжелые бои и предпосылок для окружения ВСУ в этом районе нет. По его словам, которые привела пресс-служба предпринимателя, на окраинах города штурмуют «дом за домом».

«Идет тяжелейшая боевая работа. Откуда берутся рассказы о каком-то окружении и еще о чем-то, вообще не понятно», – сказал Пригожин. Он также добавил, что противник активизируется по всем направлениям и «подтягивает все новые и новые резервы».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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