В США допустили отступление украинских войск из Артемовска
В Белом доме не исключают, что вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать отступление из Артемовска, но решение об этом должен принять Киев. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Они [украинцы] решают, какие [военные] операции проводить. Мы не говорим им, что делать, а что – не делать», – сказал он журналистам на брифинге (цитата по ТАСС). Также Кирби добавил, что прогресс российской армии – это, «безусловно, правда», и сообщил, что не знает, как будут развиваться события.
Сегодня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в районе Артемовска идут тяжелые бои и предпосылок для окружения ВСУ в этом районе нет. По его словам, которые привела пресс-служба предпринимателя, на окраинах города штурмуют «дом за домом».
«Идет тяжелейшая боевая работа. Откуда берутся рассказы о каком-то окружении и еще о чем-то, вообще не понятно», – сказал Пригожин. Он также добавил, что противник активизируется по всем направлениям и «подтягивает все новые и новые резервы».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.