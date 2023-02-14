В США допустили отступление украинских войск из Артемовска

«Они [украинцы] решают, какие [военные] операции проводить. Мы не говорим им, что делать, а что – не делать», – сказал он журналистам на брифинге (цитата по ТАСС). Также Кирби добавил, что прогресс российской армии – это, «безусловно, правда», и сообщил, что не знает, как будут развиваться события.