Пригожин заявил о взятии бойцами ЧВК «Вагнер» поселка Красная Гора
Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» в воскресенье взяли под свой контроль расположенный под Бахмутом поселок Красная Гора, сообщил основатель компании Евгений Пригожин. Его заявление в Telegram-канале опубликовала пресс-служба предпринимателя.
Он также сообщил, что «на Бахмуте нет никого», а в радиусе примерно 50 км есть только бойцы ЧВК, которые, как ожидает Пригожин, возьмут город.
«После взятия Соледара и массовой шумихи о том, что в Соледаре был кто-то кроме бойцов ЧВК «Вагнер», безусловно, парням было очень неприятно. Поэтому хочу подчеркнуть, на Бахмуте нет никого. Нет никаких специальных подразделений, которые что-то охватывают, подхватывают и перехватывают», – сказал Пригожин, добавив, что информация о том, что его отряды якобы взяли Угледар, не соответствуют действительности.
Минобороны РФ 13 января сообщило, что Соледар был полностью взят под контроль российскими военными, что имеет важное стратегическое значение для дальнейшего наступления. Позднее Пригожин заявил, что у бойцов ЧВК «пытаются украсть победу» и принизить их заслуги в рамках спецоперации. Тогда в ведомстве сообщили, что в освобождении Соледара от подразделений ВСУ участвовала разнородная группировка российских войск, непосредственный же штурм кварталов города провели отряды ЧВК «Вагнер».
Взятие под полный контроль территорий Донецкой и Луганской народных республик потребует еще полтора-два года боевых действий, заявил ранее основатель ЧВК «Вагнер» в интервью интервью журналисту Семену Пегову. Пригожин также сообщал, что его военные взяли в ДНР сел Сакко и Ванцетти, Николаевку, Благодатное. 19 января он также рассказал о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка, который «является одним из важных пригородов» Артемовска (Бахмута). На следующий день врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются вперед «и днем, и ночью».
26 января советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные вошли в Угледар, закрепившись на его окраинах. 10 февраля Пушилин заявил об эвакуации мирных жителей Угледара в Волноваху.