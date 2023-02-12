Пригожин заявил о взятии бойцами ЧВК «Вагнер» поселка Красная Гора

Взятие под полный контроль территорий Донецкой и Луганской народных республик потребует еще полтора-два года боевых действий, заявил ранее основатель ЧВК «Вагнер» в интервью интервью журналисту Семену Пегову. Пригожин также сообщал, что его военные взяли в ДНР сел Сакко и Ванцетти, Николаевку, Благодатное. 19 января он также рассказал о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка, который «является одним из важных пригородов» Артемовска (Бахмута). На следующий день врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются вперед «и днем, и ночью».