Пушилин сообщил о начале эвакуации жителей Угледара в Волноваху

Пушилин заявил, что российские военнослужащие закрепились в южной части Угледара. По его словам, сейчас Угледар является одним из горячих направлений. Как сообщил врио главы ДНР, противник продолжает перебрасывать резервы в больших количествах и это замедлило освобождение города. «Но, конечно же, наши планы абсолютно не изменились», – заявил Пушилин.