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Пушилин сообщил о начале эвакуации жителей Угледара в Волноваху

Ведомости

Мирных жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передают «РИА Новости».

«Сейчас в городе находится порядка тысячи человек — гражданских лиц. Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения. Вывозили гражданских и перемещали их в относительно безопасное место, это Волноваха», — рассказал он.

Пушилин заявил, что российские военнослужащие закрепились в южной части Угледара. По его словам, сейчас Угледар является одним из горячих направлений. Как сообщил врио главы ДНР, противник продолжает перебрасывать резервы в больших количествах и это замедлило освобождение города. «Но, конечно же, наши планы абсолютно не изменились», – заявил Пушилин.

Пушилин также сообщил, что войска Украины пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара. «По тыловым городам противник тоже наносит удары. <...> Противник, где может нанести вред гражданской инфраструктуре, критической инфраструктуре, они [ВСУ] обязательно это делают», — добавил врио главы ДНР.

Сегодня ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска закрепились на окраинах Угледара. По его словам, в городе идут артиллерийские и танковые дуэли. 26 января советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные вошли в Угледар, закрепившись на его окраинах. 30 января Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что российские силы закрепились в восточной части Угледара.

Ранее по теме: В ДНР сообщили о закреплении российских войск на окраинах Угледара
Ранее по теме: Пушилин сообщил о закреплении российских сил в восточной части Угледара

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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