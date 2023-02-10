Пушилин сообщил о начале эвакуации жителей Угледара в Волноваху
Мирных жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передают «РИА Новости».
«Сейчас в городе находится порядка тысячи человек — гражданских лиц. Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения. Вывозили гражданских и перемещали их в относительно безопасное место, это Волноваха», — рассказал он.
Пушилин заявил, что российские военнослужащие закрепились в южной части Угледара. По его словам, сейчас Угледар является одним из горячих направлений. Как сообщил врио главы ДНР, противник продолжает перебрасывать резервы в больших количествах и это замедлило освобождение города. «Но, конечно же, наши планы абсолютно не изменились», – заявил Пушилин.
Пушилин также сообщил, что войска Украины пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара. «По тыловым городам противник тоже наносит удары. <...> Противник, где может нанести вред гражданской инфраструктуре, критической инфраструктуре, они [ВСУ] обязательно это делают», — добавил врио главы ДНР.
Сегодня ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска закрепились на окраинах Угледара. По его словам, в городе идут артиллерийские и танковые дуэли. 26 января советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные вошли в Угледар, закрепившись на его окраинах. 30 января Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что российские силы закрепились в восточной части Угледара.