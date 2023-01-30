Пушилин сообщил о закреплении российских сил в восточной части Угледара
Российские силы закрепились в восточной части Угледара. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
«По угледарскому направлению продолжается продвижение наших подразделений. Там сейчас можно говорить, что закрепились подразделения в восточной части Угледара, также проводится работа в окрестностях», — сказал он (цитата по ТАСС). Также он отметил, что говорить о взятии под контроль Угледара пока рано, потому что войска Украины не получили приказа на отступление и могли закрепиться в городе.
Угледар находится к юго-западу от Донецка. 26 января власти ДНР сообщили, что российские военные вошли в Угледар и закрепились на окраинах города. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский добавил, что украинские войска пытаются проводить контратаки, однако по противнику наносит удары российская артиллерия. Позже президент Украины Владимир Зеленский признал, что российские войска продвигаются в Донбассе.
27 января Пушилин заявил, что ждет «хороших новостей» из Угледара, отметив, что этот город может стать для российских военных «новым, очень важным успехом». Он также утверждал, что взятие под контроль Угледара может кардинально поменять ситуацию на линии соприкосновения.
В Минобороны РФ сообщали, что наступление Вооруженных сил РФ в районе Угледара продолжается. По данным сводки от 26 января, около города российские военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, а также сбили украинский самолет Су-25. После этого российские войска ежедневно наносили удары по позициям ВСУ в районе Угледара, следует из сводки оборонного ведомства.