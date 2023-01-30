Пушилин сообщил о закреплении российских сил в восточной части Угледара

«По угледарскому направлению продолжается продвижение наших подразделений. Там сейчас можно говорить, что закрепились подразделения в восточной части Угледара, также проводится работа в окрестностях», — сказал он (цитата по ТАСС). Также он отметил, что говорить о взятии под контроль Угледара пока рано, потому что войска Украины не получили приказа на отступление и могли закрепиться в городе.