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Пушилин предрек изменение расклада сил после взятия под контроль Угледара

Ведомости

Взятие под контроль Угледара в ДНР может кардинально поменять ситуацию на линии соприкосновения. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин в беседе с агентством «РИА Новости».

«Окружение и последующее освобождение этого города решает многие задачи. Взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит нашим войскам выход уже на Красноармейское и Кураховское направления», — сказал он.

Пушилин добавил, что ждет «хороших новостей» из Угледара, отметив, что этот город может стать для российских военных «новым, очень важным успехом».

26 января власти ДНР сообщили, что российские военные вошли в Угледар и закрепились на окраинах города. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский добавил, что украинские войска пытаются проводить контратаки, однако по противнику наносит удары российская артиллерия. Позже президент Украины Владимир Зеленский также признал, что российские войска успешно продвигаются в Донбассе.

В Минобороны РФ сообщили, что наступление Вооруженных сил РФ в районе Угледара продолжается. По данным сводки от 26 января, около города российские военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, а также сбили украинский самолет Су-25.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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