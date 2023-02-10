Пригожин спрогнозировал срок установления контроля над Донбассом
Взятие под полный контроль территорий Донецкой и Луганской народных республик потребует еще полтора-два года боевых действий, заявил основатель ЧВК «Вагнер» в интервью интервью журналисту Семену Пегову.
«Если нам надо закрыть ДНР, ЛНР, надо еще хотя бы годика полтора-два поработать», – утверждает он.
Выход к Днепру в свою очередь займет три года, считает Пригожин.
7 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация завершится до конца года. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что вооруженные силы Украины в январе потеряли более 6500 военнослужащих, 321 танк и боевые машины, а также 26 самолетов и 208 БПЛА. В результате наступательных действий российских войск на Донецком и Запорожском направлениях были взяты под контроль семь населенных пунктов, отметил он.
В середине января президент РФ Владимир Путин назвал положительной динамику спецоперации. «Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба», – сказал он тогда. За два дня до этого Минобороны отчиталось о взятии под контроль Соледара в ДНР.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.