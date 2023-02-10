Пригожин спрогнозировал срок установления контроля над Донбассом

7 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация завершится до конца года. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что вооруженные силы Украины в январе потеряли более 6500 военнослужащих, 321 танк и боевые машины, а также 26 самолетов и 208 БПЛА. В результате наступательных действий российских войск на Донецком и Запорожском направлениях были взяты под контроль семь населенных пунктов, отметил он.