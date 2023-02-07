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Кадыров ожидает завершения спецоперации до конца года

Ведомости

Российская спецоперация на Украине завершится до конца года, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в разговоре с министром республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым.

«До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет», – считает Кадыров.

Ранее сегодня глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) в январе потеряли более 6500 военнослужащих, 321 танк и боевые машины, а также 26 самолетов и 208 БПЛА. В результате наступательных действий российских войск на донецком и запорожском направлениях были взяты под контроль семь населенных пунктов, отметил он.

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В середине января президент РФ Владимир Путин назвал положительной динамику спецоперации. «Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба», – сказал он тогда. За два дня до этого Минобороны отчиталось о взятии под контроль Соледара в ДНР.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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