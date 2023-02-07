Кадыров ожидает завершения спецоперации до конца года
Российская спецоперация на Украине завершится до конца года, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в разговоре с министром республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым.
«До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет», – считает Кадыров.
Ранее сегодня глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) в январе потеряли более 6500 военнослужащих, 321 танк и боевые машины, а также 26 самолетов и 208 БПЛА. В результате наступательных действий российских войск на донецком и запорожском направлениях были взяты под контроль семь населенных пунктов, отметил он.
В середине января президент РФ Владимир Путин назвал положительной динамику спецоперации. «Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба», – сказал он тогда. За два дня до этого Минобороны отчиталось о взятии под контроль Соледара в ДНР.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.