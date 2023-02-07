Кадыров ожидает завершения спецоперации до конца года

«До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет», – считает Кадыров.