Шойгу: потери ВСУ за январь превысили 6500 человек
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в январе потеряли более 6500 военнослужащих, а также 26 самолетов и 208 БПЛА, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за первый месяц текущего года они составили более 6500 военнослужащих, 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 беспилотных летательных аппаратов», – приводит его слова «Интерфакс».
Украинская сторона также за январь потеряла 341 танк и другие боевые бронированные машины и 40 боевых машин реактивных систем залпового огня.
Министр также подчеркнул, что российские войска продолжают «перемалывать» вооружения, которые Запад поставляет Киеву, в том числе и на маршрутах его доставки.