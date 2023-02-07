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Шойгу: потери ВСУ за январь превысили 6500 человек

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в январе потеряли более 6500 военнослужащих, а также 26 самолетов и 208 БПЛА, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за первый месяц текущего года они составили более 6500 военнослужащих, 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 беспилотных летательных аппаратов», – приводит его слова «Интерфакс».

Украинская сторона также за январь потеряла 341 танк и другие боевые бронированные машины и 40 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Министр также подчеркнул, что российские войска продолжают «перемалывать» вооружения, которые Запад поставляет Киеву, в том числе и на маршрутах его доставки.

21 сентября Шойгу заявил, что ВСУ потеряли с начала спецоперации 61 207 военнослужащих убитыми, еще 49 368 – ранеными. Потери ВС РФ убитыми он тогда оценил в 5937 человек. В конце декабря Шойгу назвал потери украинской стороны за ноябрь, тогда они составили более 8300 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных