Шойгу: потери ВСУ за январь превысили 6500 человек

21 сентября Шойгу заявил, что ВСУ потеряли с начала спецоперации 61 207 военнослужащих убитыми, еще 49 368 – ранеными. Потери ВС РФ убитыми он тогда оценил в 5937 человек. В конце декабря Шойгу назвал потери украинской стороны за ноябрь, тогда они составили более 8300 человек.