Минобороны сообщило о взятии под контроль Николаевки в ДНР
Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке ракетных войск и артиллерии взяли под контроль населенный пункт Николаевка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.
«На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск освободили населенный пункт Николаевка Донецкой народной республики», – говорится в сводке оборонного ведомства.
В Минобороны сообщили, что за сутки на Донецком направлении уничтожено до 90 военнослужащих Украины, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и гаубицы Д-30. Также, как сообщается в очередной сводке оборонного ведомства, в районе населенного пункта Константинополь (ДНР) уничтожены склад с артиллерийскими боеприпасами вооруженных сил Украины и хранилище топлива для военной техники.
31 января пресс-служба Минобороны России сообщила о взятии населенного пункта Благодатное, до этого был полностью освобожден Соледар.