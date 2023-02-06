Минобороны сообщило о взятии под контроль Николаевки в ДНР

В Минобороны сообщили, что за сутки на Донецком направлении уничтожено до 90 военнослужащих Украины, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и гаубицы Д-30. Также, как сообщается в очередной сводке оборонного ведомства, в районе населенного пункта Константинополь (ДНР) уничтожены склад с артиллерийскими боеприпасами вооруженных сил Украины и хранилище топлива для военной техники.