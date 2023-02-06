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Минобороны сообщило о взятии под контроль Николаевки в ДНР

Ведомости

Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке ракетных войск и артиллерии взяли под контроль населенный пункт Николаевка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

«На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск освободили населенный пункт Николаевка Донецкой народной республики», – говорится в сводке оборонного ведомства.

В Минобороны сообщили, что за сутки на Донецком направлении уничтожено до 90 военнослужащих Украины, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и гаубицы Д-30. Также, как сообщается в очередной сводке оборонного ведомства, в районе населенного пункта Константинополь (ДНР) уничтожены склад с артиллерийскими боеприпасами вооруженных сил Украины и хранилище топлива для военной техники.

На прошлой неделе, 2 февраля, в пресс-службе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщили, что подразделения ЧВК взяли под контроль населенный пункт Николаевка в ДНР. До этого, 1 февраля, Пригожин сообщил о взятии под контроль села Сакко и Ванцетти в республике.

31 января пресс-служба Минобороны России сообщила о взятии населенного пункта Благодатное, до этого был полностью освобожден Соледар.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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