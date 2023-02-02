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Пригожин сообщил о взятии под контроль Николаевки в ДНР

Ведомости

Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Николаевка в ДНР, сообщили в пресс-службе основателя ЧВК Евгения Пригожина в Telegram-канале.

«В ходе боев подразделения ЧВК «Вагнер» овладели населенным пунктом Николаевка», – говорится в сообщении пресс-службы.

Вечером 1 февраля Пригожин заявил о взятии под контроль села Сакко и Ванцетти в ДНР штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер». В сегодняшней сводке Минобороны РФ об этом информация не уточнялась.

В тот день в эфире «Первого канала» военный эксперт и экс-подполковник ЛНР Андрей Марочко заявил, что российским войскам осталось пройти несколько километров для взятия в кольцо Артемовска. Также он добавил, что если украинские войска попытаются выбраться из окружения, то «для них это может обернуться катастрофой».

Бегство военнослужащих Украины из Артемовска еще возможно и некоторые военные «потайными тропами» еще пытаются это сделать, считает он. Ранее помощник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что ВС РФ нанесли удары по колоннам украинских военных и российская армия частично контролирует трассу между Артемовском и Часовым Яром.

31 января пресс-служба Минобороны России сообщила о взятии населенного пункта Благодатное, до этого был полностью освобожден Соледар.

Ранее по теме: Минобороны сообщило об уничтожении установок HIMARS и MLRS под Краматорском

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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