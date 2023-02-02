Пригожин сообщил о взятии под контроль Николаевки в ДНР
Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Николаевка в ДНР, сообщили в пресс-службе основателя ЧВК Евгения Пригожина в Telegram-канале.
«В ходе боев подразделения ЧВК «Вагнер» овладели населенным пунктом Николаевка», – говорится в сообщении пресс-службы.
Вечером 1 февраля Пригожин заявил о взятии под контроль села Сакко и Ванцетти в ДНР штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер». В сегодняшней сводке Минобороны РФ об этом информация не уточнялась.
В тот день в эфире «Первого канала» военный эксперт и экс-подполковник ЛНР Андрей Марочко заявил, что российским войскам осталось пройти несколько километров для взятия в кольцо Артемовска. Также он добавил, что если украинские войска попытаются выбраться из окружения, то «для них это может обернуться катастрофой».
Бегство военнослужащих Украины из Артемовска еще возможно и некоторые военные «потайными тропами» еще пытаются это сделать, считает он. Ранее помощник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что ВС РФ нанесли удары по колоннам украинских военных и российская армия частично контролирует трассу между Артемовском и Часовым Яром.
31 января пресс-служба Минобороны России сообщила о взятии населенного пункта Благодатное, до этого был полностью освобожден Соледар.