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Минобороны сообщило об уничтожении установок HIMARS и MLRS под Краматорском

Ведомости

В районе Краматорска ДНР российские военные уничтожили пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS производства США», — говорится в сводке.

На купянском направлении российская армия ударами авиации и артиллерии уничтожила более 25 военных ВСУ, до 50 военнослужащих противник также потерял на донецком направлении. На краснолиманском направлении за сутки было уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих.

В районе Полтавки Запорожской области и Угледара ДНР за сутки противник потерял более 65 военнослужащих на южнодонецком и запорожском направлениях. Кроме того, отметили в оборонном ведомстве, в районах Херсона и Змиевки в Херсонской области российские военные ликвидировали два склада боеприпасов противника.

Накануне, 1 февраля, Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 100 украинских военных на донецком направлении. 31 января ведомство отчиталось о взятии под контроль населенного пункта Благодатное в ДНР.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных