Минобороны сообщило об уничтожении установок HIMARS и MLRS под Краматорском
В районе Краматорска ДНР российские военные уничтожили пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS производства США», — говорится в сводке.
На купянском направлении российская армия ударами авиации и артиллерии уничтожила более 25 военных ВСУ, до 50 военнослужащих противник также потерял на донецком направлении. На краснолиманском направлении за сутки было уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих.
В районе Полтавки Запорожской области и Угледара ДНР за сутки противник потерял более 65 военнослужащих на южнодонецком и запорожском направлениях. Кроме того, отметили в оборонном ведомстве, в районах Херсона и Змиевки в Херсонской области российские военные ликвидировали два склада боеприпасов противника.
Накануне, 1 февраля, Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 100 украинских военных на донецком направлении. 31 января ведомство отчиталось о взятии под контроль населенного пункта Благодатное в ДНР.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.