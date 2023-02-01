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Минобороны сообщило об уничтожении украинских войск на Донецком направлении

Ведомости

Российские военные продолжили наступление на Донецком направлении и нанесли огневое поражение украинским войскам, в результате противник потерял более 100 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

«На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное Донецкой народной республики», — говорится в сводке.

На Купянском направлении противник потерял более 30 военных, сообщает оборонное ведомство. На Краснолиманском направлении Вооруженные силы РФ нанесли поражение бригадам вооруженных сил Украины (ВСУ) в ЛНР и ДНР, в результате было уничтожено до 95 украинских военнослужащих. На Херсонском направлении в районе озера Круглик российские военные ликвидировали до 10 человек десанта ВСУ и две моторные лодки.

На Южнодонецком и Запорожском направлениях в общей сложности потери противника составили свыше 60 человек. В Минобороны уточнили, что в районе Орехова (Запорожская область) российские войска уничтожили станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37.

Накануне, 31 января, Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Благодатное в ДНР. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных