Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Благодатное в ДНР
Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации, ракетный войск и артиллерии освободили населенный пункт Благодатное Донецкой народной республики (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.
«На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск освободили населенный пункт Благодатное Донецкой народной республики», – говорится в сводке оборонного ведомства.
29 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК взяли под контроль село Благодатное под Донецком.
Минобороны 21 января сообщило, что добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии взяли под контроль поселок Двуречье (ДНР). Двуречье – бывший поселок городского типа в Донецкой области, вошедший в состав города Соледар.
Минобороны РФ 13 января сообщило, что Соледар был полностью взят под контроль российскими военными, что имеет важное стратегическое значение для дальнейшего наступления. Позднее Пригожин заявил, что у бойцов ЧВК «пытаются украсть победу» и принизить их заслуги в рамках спецоперации. Тогда в ведомстве сообщили, что в освобождении Соледара от подразделений ВСУ участвовала разнородная группировка российских войск, непосредственный же штурм кварталов города провели отряды ЧВК «Вагнер».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.