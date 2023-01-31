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Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Благодатное в ДНР

Ведомости

Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации, ракетный войск и артиллерии освободили населенный пункт Благодатное Донецкой народной республики (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

«На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск освободили населенный пункт Благодатное Донецкой народной республики», – говорится в сводке оборонного ведомства.

29 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК взяли под контроль село Благодатное под Донецком.

Пригожин сообщил о переходе села Благодатное под контроль ЧВК «Вагнер»

Минобороны 21 января сообщило, что добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии взяли под контроль поселок Двуречье (ДНР). Двуречье – бывший поселок городского типа в Донецкой области, вошедший в состав города Соледар.

Минобороны РФ 13 января сообщило, что Соледар был полностью взят под контроль российскими военными, что имеет важное стратегическое значение для дальнейшего наступления. Позднее Пригожин заявил, что у бойцов ЧВК «пытаются украсть победу» и принизить их заслуги в рамках спецоперации. Тогда в ведомстве сообщили, что в освобождении Соледара от подразделений ВСУ участвовала разнородная группировка российских войск, непосредственный же штурм кварталов города провели отряды ЧВК «Вагнер».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка Двуречье в ДНР

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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