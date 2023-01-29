Пригожин сообщил о переходе села Благодатное под контроль ЧВК «Вагнер»
Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под свой контроль село Благодатное под Донецком, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Комментарий предпринимателя в ночь на воскресенье опубликовала его пресс-служба.
«Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли Благодатное. Благодатное под нашим контролем. Публикуем аудиозапись командира штурмового подразделения, вышедшего на южные окраины Благодатного», – говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
Минобороны РФ 13 января сообщило, что Соледар был полностью взят под контроль российскими военными, что имеет важное стратегическое значение для дальнейшего наступления. Позднее Пригожин заявил, что у бойцов ЧВК «пытаются украсть победу» и принизить их заслуги в рамках спецоперации. Тогда в ведомстве сообщили, что в освобождении Соледара от подразделений ВСУ участвовала разнородная группировка российских войск, непосредственный же штурм кварталов города провели отряды ЧВК «Вагнер».
19 января основатель ЧВК «Вагнер» сообщил о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка, который «является одним из важных пригородов» Артемовска (ДНР). На следующий день врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются вперед «и днем, и ночью».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.