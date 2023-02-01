Пригожин сообщил о взятии под контроль села Сакко и Ванцетти в ДНР
Село Сакко и Ванцетти в ДНР взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер». Соответствующее заявление основателя ЧВК Евгения Пригожина опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.
«Сегодня, 1 февраля 2023 года, в 16.00, Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК "Вагнер"», – заявил Пригожин.
Ранее сегодня в эфире «Первого канала» военный эксперт и экс-подполковник ЛНР Андрей Марочко заявил, что российским войскам осталось пройти несколько километров для взятия в кольцо Артемовска. Также он добавил, что если украинские войска попытаются выбраться из окружения, то «для них это может обернуться катастрофой».
Бегство военнослужащих Украины из Артемовска еще возможно и некоторые военные «потайными тропами» еще пытаются это сделать, считает он. Ранее помощник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что ВС РФ нанесли удары по колоннам украинских военных и российская армия частично контролирует трассу между Артемовском и Часовым Яром.
31 января пресс-служба Минобороны России сообщила о взятии населенного пункта Благодатное, до этого был полностью освобожден Соледар.