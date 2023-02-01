Газета
Политика

Пригожин сообщил о взятии под контроль села Сакко и Ванцетти в ДНР

Ведомости

Село Сакко и Ванцетти в ДНР взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер». Соответствующее заявление основателя ЧВК Евгения Пригожина опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.

«Сегодня, 1 февраля 2023 года, в 16.00, Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК "Вагнер"», – заявил Пригожин.

Ранее сегодня в эфире «Первого канала» военный эксперт и экс-подполковник ЛНР Андрей Марочко заявил, что российским войскам осталось пройти несколько километров для взятия в кольцо Артемовска. Также он добавил, что если украинские войска попытаются выбраться из окружения, то «для них это может обернуться катастрофой».

Бегство военнослужащих Украины из Артемовска еще возможно и некоторые военные «потайными тропами» еще пытаются это сделать, считает он. Ранее помощник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что ВС РФ нанесли удары по колоннам украинских военных и российская армия частично контролирует трассу между Артемовском и Часовым Яром.

31 января пресс-служба Минобороны России сообщила о взятии населенного пункта Благодатное, до этого был полностью освобожден Соледар.

Ранее по теме: Минобороны сообщило об уничтожении украинских войск на Донецком направлении
Ранее по теме: В ЛНР заявили об оставшихся 10 километрах для взятия Артемовска в кольцо

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных