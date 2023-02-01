Пригожин сообщил о взятии под контроль села Сакко и Ванцетти в ДНР

Ранее сегодня в эфире «Первого канала» военный эксперт и экс-подполковник ЛНР Андрей Марочко заявил, что российским войскам осталось пройти несколько километров для взятия в кольцо Артемовска. Также он добавил, что если украинские войска попытаются выбраться из окружения, то «для них это может обернуться катастрофой».