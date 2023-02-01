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В ЛНР заявили об оставшихся 10 километрах для взятия Артемовска в кольцо

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Российским войскам осталось пройти несколько километров для взятия в кольцо Артемовска, заявил в эфире «Первого канала» военный эксперт и экс-подполковник ЛНР Андрей Марочко.

«Чтобы сомкнуть эту подкову, им нужно пройти еще порядка десяти километров», – сообщил Марочко. Также он добавил, что если украинские войска попытаются выбраться из окружения, то «для них это может обернуться катастрофой».

Бегство военнослужащих Украины из Артемовска еще возможно и некоторые военные «потайными тропами» еще пытаются это сделать, считает он. Ранее помощник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что ВС РФ нанесли удары по колоннам украинских военных и российская армия частично контролирует трассу между Артемовском и Часовым Яром.

31 января пресс-служба Минобороны России сообщило о взятии населенного пункта Благодатное. Последние недели в районе Артемовска идут бои совместно с подразделениями ЧВК «Вагнер», как сообщал ранее основатель группы Евгений Пригожин, село Благодатное было взято под контроль 29 января.

Ранее по теме: Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Благодатное в ДНР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных