Минобороны рассказало о потерях ВСУ на нескольких направлениях

На Донецком направлении, по данным оборонного ведомства, ракеты и артиллерия ударили по скоплениям живой силы и техники бригад морской пехоты ВСУ, а также бригаде теробороны в районах ДНР. За сутки удалось уничтожить более 115 украинских военнослужащих, а также три боевые машины пехоты, четыре автомобиля и гаубицы Д-20 и Д-30, говорится в сообщении. Еще более 130 человек ВСУ потеряли на Южнодонецком и Запорожском направлениях.