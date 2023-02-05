Минобороны рассказало о потерях ВСУ на нескольких направлениях
Потери украинских вооруженных сил (ВСУ) на Краснолиманском направлении составили за последние сутки более 120 человек, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным ведомства, на Краснолиманском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям нескольких бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Донецкой и Луганской народных республик.
«Потери противника за сутки на данном направлении составили: свыше 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины», – говорится в сообщении Минобороны.
Кроме того, на Купянском направлении артиллерия ударила по подразделениям двух механизированных бригад ВСУ в районах Харьковской области и ЛНР. В этих же регионах была пресечена деятельность шести диверсионно-разведывательных групп, уничтожено до 35 украинских военных.
На Донецком направлении, по данным оборонного ведомства, ракеты и артиллерия ударили по скоплениям живой силы и техники бригад морской пехоты ВСУ, а также бригаде теробороны в районах ДНР. За сутки удалось уничтожить более 115 украинских военнослужащих, а также три боевые машины пехоты, четыре автомобиля и гаубицы Д-20 и Д-30, говорится в сообщении. Еще более 130 человек ВСУ потеряли на Южнодонецком и Запорожском направлениях.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.