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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на нескольких направлениях

Ведомости

Потери украинских вооруженных сил (ВСУ) на Краснолиманском направлении составили за последние сутки более 120 человек, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, на Краснолиманском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям нескольких бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Донецкой и Луганской народных республик.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили: свыше 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины», – говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, на Купянском направлении артиллерия ударила по подразделениям двух механизированных бригад ВСУ в районах Харьковской области и ЛНР. В этих же регионах была пресечена деятельность шести диверсионно-разведывательных групп, уничтожено до 35 украинских военных.

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На Донецком направлении, по данным оборонного ведомства, ракеты и артиллерия ударили по скоплениям живой силы и техники бригад морской пехоты ВСУ, а также бригаде теробороны в районах ДНР. За сутки удалось уничтожить более 115 украинских военнослужащих, а также три боевые машины пехоты, четыре автомобиля и гаубицы Д-20 и Д-30, говорится в сообщении. Еще более 130 человек ВСУ потеряли на Южнодонецком и Запорожском направлениях.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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