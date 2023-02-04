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Минобороны сообщило о возвращении с территории Украины 63 военных РФ

Ведомости

С подконтрольной Украине территории возвращены 63 российских военных, в том числе лица «чувствительной категории», сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России.

«В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации», – сообщили в министерстве.

В оборонном ведомстве также уточнили, что в состав группы освобожденных российских военнослужащих были включены лица «чувствительной категории», их обмен стал возможен благодаря посредничеству властей ОАЭ. Сейчас военные РФ находятся на территории России, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, рассказали в Минобороны.

В январе уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что передала своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу список из 54 российских военнослужащих, которые получили тяжелые ранения. В соответствии с Женевской конвенцией 1949 г. тяжело раненные военнослужащие подлежат возвращению на родину для лечения без каких-либо условий, напомнила омбудсмен России. 

Ранее по теме: Москалькова опровергла обсуждение обмена пленными с омбудсменом Украины

16 января турецкий омбудсмен Шереф Малкоч сообщил о подготовке обмена пленными между Россией и Украиной, который в общей сложности может затронуть 1000 человек: 800 с украинской стороны и 200 — с российской, передавал CNN Turk. 

11 января в Анкаре прошла встреча омбудсменов РФ и Украины Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца, к ним также присоединились турецкий омбудсмен Шереф Малкоч и спикер парламента Турции Мустафа Шентоп. Москалькова рассказала, что в ходе переговоров стороны обсудили необходимость прекращения огня. 12 января Москалькова рассказала об очередном раунде переговоров, в ходе которых стороны затронули вопросы оказания помощи людям при восстановлении семей.

31 декабря 2022 г. Минобороны сообщило, что в результате обмена с украинской стороной домой из плена вернулись 82 российских военнослужащих. До этого российские военные сообщали об обмене пленными с ВСУ 6 декабря – тогда домой вернулись 60 российских военнослужащих. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что украинской стороне также были возвращены 60 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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