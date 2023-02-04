Минобороны сообщило о возвращении с территории Украины 63 военных РФ
С подконтрольной Украине территории возвращены 63 российских военных, в том числе лица «чувствительной категории», сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России.
«В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации», – сообщили в министерстве.
В оборонном ведомстве также уточнили, что в состав группы освобожденных российских военнослужащих были включены лица «чувствительной категории», их обмен стал возможен благодаря посредничеству властей ОАЭ. Сейчас военные РФ находятся на территории России, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, рассказали в Минобороны.
В январе уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что передала своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу список из 54 российских военнослужащих, которые получили тяжелые ранения. В соответствии с Женевской конвенцией 1949 г. тяжело раненные военнослужащие подлежат возвращению на родину для лечения без каких-либо условий, напомнила омбудсмен России.
16 января турецкий омбудсмен Шереф Малкоч сообщил о подготовке обмена пленными между Россией и Украиной, который в общей сложности может затронуть 1000 человек: 800 с украинской стороны и 200 — с российской, передавал CNN Turk.
11 января в Анкаре прошла встреча омбудсменов РФ и Украины Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца, к ним также присоединились турецкий омбудсмен Шереф Малкоч и спикер парламента Турции Мустафа Шентоп. Москалькова рассказала, что в ходе переговоров стороны обсудили необходимость прекращения огня. 12 января Москалькова рассказала об очередном раунде переговоров, в ходе которых стороны затронули вопросы оказания помощи людям при восстановлении семей.
31 декабря 2022 г. Минобороны сообщило, что в результате обмена с украинской стороной домой из плена вернулись 82 российских военнослужащих. До этого российские военные сообщали об обмене пленными с ВСУ 6 декабря – тогда домой вернулись 60 российских военнослужащих. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что украинской стороне также были возвращены 60 человек.