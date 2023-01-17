Москалькова опровергла обсуждение обмена пленными с омбудсменом Украины
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обсуждала с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом вопрос возвращения в Россию тяжело раненных военнослужащих. Об этом она написала в своем Telegram-канале, подчеркнув, что вопрос обмена пленными не обсуждался.
«В моих переговорах с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом в Анкаре никогда не шла речь об обменах, и я всегда делаю акцент на том, что эти вопросы находятся в компетенции Министерства обороны России», — сказано в сообщении.
Москалькова подчеркнула, что ее удивила информация о возможном обмене пленными, в котором с российской стороны числится 200 человек, а с украинской – 800. «Более того, полагаю, что такой неравноценный обмен не может считаться справедливым», — написала она.
Ранее в разговоре с «Интерфаксом» Москалькова сообщила, что передала Лубинцу список из 54 российских военнослужащих, которые получили тяжелые ранения. В соответствии с Женевской конвенцией 1949 г. тяжело раненные военнослужащие подлежат возвращению на родину для лечения без каких-либо условий, напомнила омбудсмен России.
Накануне, 16 января, турецкий омбудсмен Шереф Малкоч сообщил о подготовке обмена пленными между Россией и Украиной, который в общей сложности может затронуть 1000 человек: 800 с украинской стороны и 200 — с российской, передает CNN Turk.
11 января в Анкаре прошла встреча омбудсменов РФ и Украины Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца, к ним также присоединились турецкий омбудсмен Шереф Малкоч и спикер парламента Турции Мустафа Шентоп. Москалькова рассказала, что в ходе переговоров стороны обсудили необходимость прекращения огня. 12 января Москалькова рассказала об очередном раунде переговоров, в ходе которых стороны затронули вопросы оказания помощи людям при восстановлении семей.