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Москалькова опровергла обсуждение обмена пленными с омбудсменом Украины

Ведомости

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обсуждала с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом вопрос возвращения в Россию тяжело раненных военнослужащих. Об этом она написала в своем Telegram-канале, подчеркнув, что вопрос обмена пленными не обсуждался. 

«В моих переговорах с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом в Анкаре никогда не шла речь об обменах, и я всегда делаю акцент на том, что эти вопросы находятся в компетенции Министерства обороны России», — сказано в сообщении. 

Москалькова подчеркнула, что ее удивила информация о возможном обмене пленными, в котором с российской стороны числится 200 человек, а с украинской – 800. «Более того, полагаю, что такой неравноценный обмен не может считаться справедливым», — написала она.  

Ранее в разговоре с «Интерфаксом» Москалькова сообщила, что передала Лубинцу список из 54 российских военнослужащих, которые получили тяжелые ранения. В соответствии с Женевской конвенцией 1949 г. тяжело раненные военнослужащие подлежат возвращению на родину для лечения без каких-либо условий, напомнила омбудсмен России. 

Накануне, 16 января, турецкий омбудсмен Шереф Малкоч сообщил о подготовке обмена пленными между Россией и Украиной, который в общей сложности может затронуть 1000 человек: 800 с украинской стороны и 200 — с российской, передает CNN Turk. 

11 января в Анкаре прошла встреча омбудсменов РФ и Украины Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца, к ним также присоединились турецкий омбудсмен Шереф Малкоч и спикер парламента Турции Мустафа Шентоп. Москалькова рассказала, что в ходе переговоров стороны обсудили необходимость прекращения огня. 12 января Москалькова рассказала об очередном раунде переговоров, в ходе которых стороны затронули вопросы оказания помощи людям при восстановлении семей.

Ранее по теме: Путин обсудил с Эрдоганом обмен пленными с Киевом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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