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Москалькова рассказала о новых переговорах с омбудсменом Украины

Ведомости

В рамках очередного, третьего раунда переговоров уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом вопросы оказания помощи людям при восстановлении семей.

«Подвели итоги работы по взаимному оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей», — написала Москалькова в своем Telegram-канале.

11 января в Анкаре прошла встреча омбудсменов РФ и Украины Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца, к ним также присоединились турецкий омбудсмен Шереф Малкоч и спикер парламента Турции Мустафа Шентоп. Москалькова рассказала, что в ходе переговоров стороны обсудили необходимость прекращения огня.

Обмен между Россией и Украиной под контролем омбудсменов двух стран прошел 17 октября 2022 г. Домой из украинского плена были возвращены 110 человек, в том числе 72 моряка с гражданских судов. Украинская сторона удерживала моряков в порту Измаила в течение восьми месяцев, фактически с начала боевых действий на Украине, пояснила тогда Москалькова.

Ранее по теме: Москалькова сообщила о возвращении всех российских гражданских моряков с Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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