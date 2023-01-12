Москалькова рассказала о новых переговорах с омбудсменом Украины
В рамках очередного, третьего раунда переговоров уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом вопросы оказания помощи людям при восстановлении семей.
«Подвели итоги работы по взаимному оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей», — написала Москалькова в своем Telegram-канале.
11 января в Анкаре прошла встреча омбудсменов РФ и Украины Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца, к ним также присоединились турецкий омбудсмен Шереф Малкоч и спикер парламента Турции Мустафа Шентоп. Москалькова рассказала, что в ходе переговоров стороны обсудили необходимость прекращения огня.
Обмен между Россией и Украиной под контролем омбудсменов двух стран прошел 17 октября 2022 г. Домой из украинского плена были возвращены 110 человек, в том числе 72 моряка с гражданских судов. Украинская сторона удерживала моряков в порту Измаила в течение восьми месяцев, фактически с начала боевых действий на Украине, пояснила тогда Москалькова.