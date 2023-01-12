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Москалькова сообщила о возвращении всех российских гражданских моряков с Украины

Ведомости

Все гражданские моряки, которые находились на Украине с начала спецоперации, вернулись в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на международной конференции омбудсменов «Будущее прав человека в XXI веке» в Анкаре.

«За время конфликта мы смогли вернуть всех гражданских российских моряков на российскую землю», — заявила она (цитата по ТАСС).

Москалькова отметила, что вернуть моряков в Россию удалось благодаря усилиям омбудсменов РФ и Украины. По ее словам, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец выяснил реальную информацию о положении граждан РФ и передал сведения российской стороне.

Обмен между Россией и Украиной под контролем омбудсменов двух стран прошел 17 октября 2022 г. Домой из украинского плена были возвращены 110 человек, в том числе 72 моряка с гражданских судов. Украинская сторона удерживала моряков в порту Измаила в течение восьми месяцев, фактически с начала боевых действий на Украине, пояснила тогда Москалькова.

Вчера, 11 января, в Анкаре состоялась встреча омбудсменов РФ и Украины. Стороны обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран. Тогда же Москалькова рассказала, что омбудсмены участвовали в процессе возвращения из плена 40 россиян и 40 украинцев. Ранее стороны обменялись списками с именами пленных, которых просили вернуть на родину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных