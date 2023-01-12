Москалькова сообщила о возвращении всех российских гражданских моряков с Украины

Обмен между Россией и Украиной под контролем омбудсменов двух стран прошел 17 октября 2022 г. Домой из украинского плена были возвращены 110 человек, в том числе 72 моряка с гражданских судов. Украинская сторона удерживала моряков в порту Измаила в течение восьми месяцев, фактически с начала боевых действий на Украине, пояснила тогда Москалькова.