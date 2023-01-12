Москалькова сообщила о возвращении всех российских гражданских моряков с Украины
Все гражданские моряки, которые находились на Украине с начала спецоперации, вернулись в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на международной конференции омбудсменов «Будущее прав человека в XXI веке» в Анкаре.
«За время конфликта мы смогли вернуть всех гражданских российских моряков на российскую землю», — заявила она (цитата по ТАСС).
Москалькова отметила, что вернуть моряков в Россию удалось благодаря усилиям омбудсменов РФ и Украины. По ее словам, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец выяснил реальную информацию о положении граждан РФ и передал сведения российской стороне.
Обмен между Россией и Украиной под контролем омбудсменов двух стран прошел 17 октября 2022 г. Домой из украинского плена были возвращены 110 человек, в том числе 72 моряка с гражданских судов. Украинская сторона удерживала моряков в порту Измаила в течение восьми месяцев, фактически с начала боевых действий на Украине, пояснила тогда Москалькова.
Вчера, 11 января, в Анкаре состоялась встреча омбудсменов РФ и Украины. Стороны обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран. Тогда же Москалькова рассказала, что омбудсмены участвовали в процессе возвращения из плена 40 россиян и 40 украинцев. Ранее стороны обменялись списками с именами пленных, которых просили вернуть на родину.