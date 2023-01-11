Омбудсмены России и Украины поговорили о прекращении огня

Омбудсмены России и Украины поговорили о прекращении огняРечь идет о переговорах об обмене пленными, считают эксперты
11 января в Анкаре на полях форума «Будущее прав человека в XXI веке», который организует турецкая сторона, состоялась встреча уполномоченных по правам человека РФ и Украины Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца, сообщила российский омбудсмен в своем Telegram-канале.
«Обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран», — написала она.
Москалькова также рассказала, что омбудсмены участвовали в процессе возвращения из плена 40 россиян и 40 украинцев. Ранее Москалькова и Лубинец обменялись списками с именами пленных, которых стороны просили освободить.
В ходе встречи был поднят вопрос о без вести пропавших военнослужащих. По словам Москальковой, есть «целый ряд людей, которые живы». Она уточнила, что Лубинец провел работу, чтобы установить их местонахождение. В результате были найдены 22 российских военных, некоторые из них уже вернулись домой.
После этого состоялись трехсторонние переговоры, к российскому и украинскому омбудсмену присоединился турецкий коллега Шереф Малкоч. Москалькова уточнила, что на встрече также присутствовал спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп.
Ранее турецкий омбудсмен говорил, что планирует обсудить с российской и украинской сторонами вопрос об открытии гуманитарного коридора между РФ и Украиной для помощи пострадавшим от конфликта на Украине детям, женщинам и раненым.
Позже Москалькова сообщила журналистам, что попросила Лубинца помочь гражданам Украины посещать родных в России. Стороны также подняли вопрос о необходимости активизации работы Красного Креста, который может посещать пленных и оказывать им медицинскую помощь.
«В ходе встречи <...> прозвучали очень важные слова о необходимости прекращения огня», — написала Москалькова в своем Telegram-канале по итогам переговоров.
По словам российского представителя, это является важным условием для предотвращения нарушения прав человека, в частности, права на жизнь. Москалькова также призвала Турцию не поставлять оружие Киеву, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта. С такой просьбой она обратилась к Шентопу.
По итогам встречи спикер турецкого парламента сообщил, что Турция продолжит прилагать усилия для прекращения огня на Украине. Он напомнил, что при содействии Анкары уже был запущен зерновой коридор, а также состоялся обмен пленными. Шентоп подчеркнул, что Турция продолжит оказывать помощь гражданскому населению.
Это не первые очные переговоры Москальковой и Любимца после начала спецоперации России на Украине. Первая встреча омбудсменов России и Украины состоялась в октябре 2022 г., когда под их контролем прошел обмен пленными. Тогда в Россию вернулось 110 человек, а на Украину — 108. После этого омбудсмены РФ и Украины также общались по видеосвязи.
Встречи уполномоченных по правам человека России и Украины проводятся на регулярной основе, сейчас турецкой стороне важно показать, что она тоже принимает в этом диалоге полноценное участие, отмечает доцент Финансового университета Александр Немцев. Но ни один из омбудсменов не обладает полномочиями по приостановке боевых действий, напоминает он.
«О прекращении огня говорить не приходится с учетом того, что происходит на линии боевого соприкосновения. Судя по тому, что такие заявления [об обмене военнопленными] звучат, то украинский уполномоченный получил на это какие-то указания со стороны украинских властей», — заявил он «Ведомостям».
Эксперт считает, что относиться к этой встрече нужно, как к диалогу по обмену военнопленными. Возможно, ведется диалог о каком-то крупном обмене, например, по формуле «всех на всех», но уровень спикеров пока не позволяет сделать об этом вывод, полагает Немцев.
Разговоры о прекращении огня невыгодны в первую очередь российской стороне, считает военный эксперт Виктор Литовкин. В это время Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут сосредотачивать подразделения на определенном направлении, где они хотят наступать, и подготовить удар.
«Мы сейчас ведем наступательные бои в Соледаре, на Артемовском направлении. Мы практически полностью освободили эту дорогу, а освобождение Соледара и Артемовска открывает дорогу на последние города в ДНР для ее полного освобождения», — сказал Литовкин «Ведомостям».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 11 января о наличии положительной динамики во взятии российскими военными Соледара под контроль. «Давайте не будем спешить, дождемся официальных заявлений. Там есть положительная динамика в продвижении. Успех в военных действиях будет достигнут, когда мы выполним цели, поставленные верховным главнокомандующим в ходе СВО», — сказал он.
С полудня 6 января до конца 7 января в зоне проведения спецоперации на Украине по поручению президента России Владимира Путина был введен режим прекращения огня. С такой просьбой к нему обратился патриарх Кирилл.
Но Киев инициативу Москвы не поддержал. В Минобороны России заявили, что ВСУ 6 и 7 января продолжали артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций.
Официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Анкара надеется на продление объявленного Россией режима прекращения огня в зоне боевых действий на Украине.
Реакция украинской стороны и многих западных лидеров на рождественское прекращение огня «непонятная и циничная», отметил 10 января Песков. «Если это хоть кому-то помогло сделать [помолиться в церквях], то значит, это уже достигло своей цели», — сказал представитель Кремля.