Омбудсмены России и Украины поговорили о прекращении огня

Это не первые очные переговоры Москальковой и Любимца после начала спецоперации России на Украине. Первая встреча омбудсменов России и Украины состоялась в октябре 2022 г., когда под их контролем прошел обмен пленными. Тогда в Россию вернулось 110 человек, а на Украину — 108. После этого омбудсмены РФ и Украины также общались по видеосвязи.