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Омбудсмены России и Украины поговорили о прекращении огня

Речь идет о переговорах об обмене пленными, считают эксперты
Анастасия Швецова Дарья Мосолкина Анна Вергазова
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, омбудсмен Турции Шереф Малкоч, председатель парламента Турции Мустафа Шентоп и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова (слева направо) на встрече в Анкаре / Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека РФ / РИА Новости

11 января в Анкаре на полях форума «Будущее прав человека в XXI веке», который организует турецкая сторона, состоялась встреча уполномоченных по правам человека РФ и Украины Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца, сообщила российский омбудсмен в своем Telegram-канале. 

«Обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран», — написала она. 

Москалькова также рассказала, что омбудсмены участвовали в процессе возвращения из плена 40 россиян и 40 украинцев. Ранее Москалькова и Лубинец обменялись списками с именами пленных, которых стороны просили освободить.

В ходе встречи был поднят вопрос о без вести пропавших военнослужащих. По словам Москальковой, есть «целый ряд людей, которые живы». Она уточнила, что Лубинец провел работу, чтобы установить их местонахождение. В результате были найдены 22 российских военных, некоторые из них уже вернулись домой.

После этого состоялись трехсторонние переговоры, к российскому и украинскому омбудсмену присоединился турецкий коллега Шереф Малкоч. Москалькова уточнила, что на встрече также присутствовал спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп.

Ранее турецкий омбудсмен говорил, что планирует обсудить с российской и украинской сторонами вопрос об открытии гуманитарного коридора между РФ и Украиной для помощи пострадавшим от конфликта на Украине детям, женщинам и раненым. 

Позже Москалькова сообщила журналистам, что попросила Лубинца помочь гражданам Украины посещать родных в России. Стороны также подняли вопрос о необходимости активизации работы Красного Креста, который может посещать пленных и оказывать им медицинскую помощь. 

«В ходе встречи <...> прозвучали очень важные слова о необходимости прекращения огня», — написала Москалькова в своем Telegram-канале по итогам переговоров.

По словам российского представителя, это является важным условием для предотвращения нарушения прав человека, в частности, права на жизнь. Москалькова также призвала Турцию не поставлять оружие Киеву, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта. С такой просьбой она обратилась к Шентопу. 

По итогам встречи спикер турецкого парламента сообщил, что Турция продолжит прилагать усилия для прекращения огня на Украине. Он напомнил, что при содействии Анкары уже был запущен зерновой коридор, а также состоялся обмен пленными. Шентоп подчеркнул, что Турция продолжит оказывать помощь гражданскому населению.

Это не первые очные переговоры Москальковой и Любимца после начала спецоперации России на Украине. Первая встреча омбудсменов России и Украины состоялась в октябре 2022 г., когда под их контролем прошел обмен пленными. Тогда в Россию вернулось 110 человек, а на Украину — 108. После этого омбудсмены РФ и Украины также общались по видеосвязи.

Встречи уполномоченных по правам человека России и Украины проводятся на регулярной основе, сейчас турецкой стороне важно показать, что она тоже принимает в этом диалоге полноценное участие, отмечает доцент Финансового университета Александр Немцев. Но ни один из омбудсменов не обладает полномочиями по приостановке боевых действий, напоминает он.

«О прекращении огня говорить не приходится с учетом того, что происходит на линии боевого соприкосновения. Судя по тому, что такие заявления [об обмене военнопленными] звучат, то украинский уполномоченный получил на это какие-то указания со стороны украинских властей», — заявил он «Ведомостям».

Эксперт считает, что относиться к этой встрече нужно, как к диалогу по обмену военнопленными. Возможно, ведется диалог о каком-то крупном обмене, например, по формуле «всех на всех», но уровень спикеров пока не позволяет сделать об этом вывод, полагает Немцев.

Разговоры о прекращении огня невыгодны в первую очередь российской стороне, считает военный эксперт Виктор Литовкин. В это время Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут сосредотачивать подразделения на определенном направлении, где они хотят наступать, и подготовить удар.

«Мы сейчас ведем наступательные бои в Соледаре, на Артемовском направлении. Мы практически полностью освободили эту дорогу, а освобождение Соледара и Артемовска открывает дорогу на последние города в ДНР для ее полного освобождения», — сказал Литовкин «Ведомостям».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 11 января о наличии положительной динамики во взятии российскими военными Соледара под контроль. «Давайте не будем спешить, дождемся официальных заявлений. Там есть положительная динамика в продвижении. Успех в военных действиях будет достигнут, когда мы выполним цели, поставленные верховным главнокомандующим в ходе СВО», — сказал он.

С полудня 6 января до конца 7 января в зоне проведения спецоперации на Украине по поручению президента России Владимира Путина был введен режим прекращения огня. С такой просьбой к нему обратился патриарх Кирилл.

Но Киев инициативу Москвы не поддержал. В Минобороны России заявили, что ВСУ 6 и 7 января продолжали артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций.

Официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Анкара надеется на продление объявленного Россией режима прекращения огня в зоне боевых действий на Украине.

Реакция украинской стороны и многих западных лидеров на рождественское прекращение огня «непонятная и циничная», отметил 10 января Песков. «Если это хоть кому-то помогло сделать [помолиться в церквях], то значит, это уже достигло своей цели», — сказал представитель Кремля.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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