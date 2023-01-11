Москалькова обсудила с омбудсменом Украины пропавших военнослужащих
В ходе контактов с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом поднимался вопрос о местонахождении пропавших российских военнослужащих, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
«Мы обменялись списками без вести пропавших военнослужащих. Сегодня я могу сказать о результатах, что мы нашли целый ряд людей, которые живы, находятся в плену», — отметила омбудсмен (цитата по ТАСС).
По ее словам, Лубинец со своей стороны провел работу по установлению местоположения российских военнослужащих. Более 22 человек были найдены, некоторые из них были возвращены домой, добавила Москалькова.
О том, что Москалькова и Лубинец встретятся, стало известно 9 января. Сообщалось, что их встреча состоится 12–14 января в Турции на полях форума «Будущее прав человека в XXI веке», который организует турецкий омбудсмен.
Первые очные переговоры омбудсменов России и Украины состоялись в октябре 2022 г., когда под контролем Москальковой и Лубинца прошел обмен пленными. Тогда в Россию вернулось 110 человек, а на Украину — 108.