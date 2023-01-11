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Москалькова обсудила с омбудсменом Украины пропавших военнослужащих

Ведомости

В ходе контактов с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом поднимался вопрос о местонахождении пропавших российских военнослужащих, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Мы обменялись списками без вести пропавших военнослужащих. Сегодня я могу сказать о результатах, что мы нашли целый ряд людей, которые живы, находятся в плену», — отметила омбудсмен (цитата по ТАСС).

По ее словам, Лубинец со своей стороны провел работу по установлению местоположения российских военнослужащих. Более 22 человек были найдены, некоторые из них были возвращены домой, добавила Москалькова.

О том, что Москалькова и Лубинец встретятся, стало известно 9 января. Сообщалось, что их встреча состоится 12–14 января в Турции на полях форума «Будущее прав человека в XXI веке», который организует турецкий омбудсмен.

Первые очные переговоры омбудсменов России и Украины состоялись в октябре 2022 г., когда под контролем Москальковой и Лубинца прошел обмен пленными. Тогда в Россию вернулось 110 человек, а на Украину — 108.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных