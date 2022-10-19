В Москве состоялась первая публичная встреча освобожденных пленных с Москальковой

Моряк контейнеровоза «Джозеф Шульте» Юрий Лобов рассказал, что 16 октября команде судна сообщили, что их «забирают». О том, что есть договор об обмене, он не знал до последнего. «Делай, что должен и будь что будет. Мы просто выполняли свою работу, это нам помогло», – на этих словах голос мужчины оборвался.