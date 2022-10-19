В Москве состоялась первая публичная встреча освобожденных пленных с Москальковой

В Москве состоялась первая публичная встреча освобожденных пленных с МоскальковойОни просили омбудсмена помочь вернуться к обычной жизни
В Москве впервые прошла публичная встреча с российскими пленными, освобожденными с Украины. В Доме прав человека капитаны судов и моряки в присутствии прессы встретились с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.
Сам обмен был произведен 17 октября: Россия вернула 110 человек, Украина — 108. Среди россиян 72 моряка были с гражданских судов. Все 108 украинских пленных были женщинами. Неравное количество обмениваемых Москалькова объяснила тем, что двое украинок не захотели возвращаться обратно, поскольку «вся их жизнь связана с Россией, все их убеждения пророссийские». Почему они были в плену эти месяцы омбудсмен не пояснила.
Обмен проходил под контролем омбудсменов России и Украины — Москалькова первые встречалась с уполномоченным по правам человека Украины Дмитрием Лубинцом. «Как бы ни складывалась ситуация, уполномоченные должны быть вне политики и работать на благо граждан своих стран. Рада, что с обеих сторон достигнуто взаимопонимание и готовность идти навстречу друг другу», — написала она в своем Telegram-канале. Как Москалькова пояснила 19 октября журналистам, обмен согласовывали помимо ее аппарата Минобороны, ФСБ и администрация президента.
По словам Москальковой, моряки с гражданских судов удерживались с порту города Измаила восемь месяцев, фактически с начала боевых действий на Украине. Обмену предшествовали долгие переговоры и формирование списков военнопленных для выдачи. Во время обмена Москалькова и Лубинец договорились о режиме тишины, который, замечает Москалькова, «был соблюден не в полной мере»: «Были взрывы недалеко от нас. <...> Все это не улучшает атмосферу обмена».
На встрече присутствовали семеро моряков. Как рассказал капитан судна «Омский-132» Олег Чернышев, его команда прибыла в Измаил для ремонта судов в 20-х числах февраля, за несколько дней до начала спецоперации. После 24 февраля морякам «моментально запретили выход из порта, появились пограничники», которые запрещали покидать корабль. Для присмотра за ними поставили специальных охранников, но вскоре убрали. «Но куда тут убежишь?», — спросил Чернышев у зала и развел руками.
Пленные постоянно находились на борту, но в порядке исключения капитанам и старшим механикам разрешали выходить на берег по своим делам. Чернышев рассказал про 21-летнего моряка, у которого на нервной почве ухудшилось здоровье: вовремя не сумели сбить давление и он погиб.
Моряк контейнеровоза «Джозеф Шульте» Юрий Лобов рассказал, что 16 октября команде судна сообщили, что их «забирают». О том, что есть договор об обмене, он не знал до последнего. «Делай, что должен и будь что будет. Мы просто выполняли свою работу, это нам помогло», – на этих словах голос мужчины оборвался.
Для поддержания связи моряков и семьей была создана специальная рабочая группа. «У всех [моряков] встала жизнь на восемь месяцев», – продолжала Москалькова. На этих словах послышались всхлипывания из зала – среди слушающих присутствовала жена одного из освобожденных мужчин. «Вы, конечно, декабристки», – сказала ей Москалькова.
За фуршетом, в более неформальной обстановке, Москалькова отметила, что освобожденные военнопленные «подтянутые, и глаза уже [совсем] другие». Освобожденные, в свою очередь, делились своими проблемами: восстановление документов, выплата заработной платы, сохранение места. Чернышев от лица моряков попросил «помочь [их] детишкам в плане подготовки: тетрадки купить, [устроить] в учебное заведение». Те, кто еще не обзавелся детьми, интересовались призывом.
Один из моряков призывного возраста попросил отсрочку, «чтобы восстановить здоровье, побыть с семьей, диплом написать». Москалькова обещала проконтролировать этот вопрос, уведомив военком о его ситуации. Один из мужчин попросил «финансовую помощь» для возвращения обратно на Украину – у него там дом и жена.