Песков назвал циничной реакцию Украины на рождественское прекращение огня

При этом Песков считает, что перемирие преследовало исключительно гуманитарные цели, чтобы те христиане, которые отмечали Рождество, могли помолиться в церквях. «Если это хоть кому-то помогло сделать, то значит, это уже достигло своей цели», — добавил он.