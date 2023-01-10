Песков назвал циничной реакцию Украины на рождественское прекращение огня
Реакция украинской стороны и многих западных лидеров на рождественское прекращение огня «непонятная и циничная», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы встретили совершенно непонятную, необъяснимую реакцию, достаточно циничную реакцию со стороны, прежде всего, Киева, а также со стороны многих западных лидеров. Еще раз повторяю: циничная и необъяснимая», — отметил представитель Кремля.
При этом Песков считает, что перемирие преследовало исключительно гуманитарные цели, чтобы те христиане, которые отмечали Рождество, могли помолиться в церквях. «Если это хоть кому-то помогло сделать, то значит, это уже достигло своей цели», — добавил он.
5 января президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на 36 часов с полудня 6 января до конца 7 января в зоне проведения спецоперации на Украине. Глава государства отметил, что в районах боевых действий проживает большое количество православных, поэтому он призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня.
В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский отверг предложение, заявив, что Москва под предлогом тишины на Украине пытается скрыть подготовку «новой волны агрессии». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал в своем Twitter этот шаг лицемерным, заявив, что «временное перемирие» может начаться лишь после вывода войск.