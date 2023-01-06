Газета
Политика

«Рождественское перемирие» на Украине: главное за сегодня

Стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении режима тишины
Анастасия Майер Денис Куренев
Константин Михальчевский / РИА Новости

С 12.00 6 января 2023 г. до 24.00 7 января 2023 г. по российской инициативе введен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Соответствующее поручение накануне дал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что в районах боевых действий проживает большое количество православных, поэтому он призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня.

Идею о прекращении огня не поддержал президент Украины Владимир Зеленский. Москва под предлогом тишины на Украине якобы пытается скрыть подготовку «новой волны» наступления, заявил он. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в свою очередь заявил, что Вооруженные силы России не станут игнорировать провокации Киева. «Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православными», – сообщил он.

Российские войска прекратят огонь на Украине на Рождество

Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин после призыва патриарха Кирилла

В частности, в 12:00 украинские военные обстреляли Петровский район Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть снарядов по этому району города.

К 18:30 мск украинские военные выпустили по Донецку уже более 20 снарядов калибром 155 мм. По Петровскому району Донецка было выпущено 11 снарядов, по Киевскому – 3, Кировскому – 7. Еще 8 и 6 снарядов соответственно зафиксировали в населенных пунктах Ясиноватая и Гольмовский под Донецком, передает представительство ДНР в СЦКК.

Украинская сторона также обстреляла и населенный пункт Алешки в Херсонской области, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В результате обстрела пострадали три человека, повреждены два жилых дома.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что военные выполнили поручение президента прекратить огонь по случаю Рождества. «Несмотря на соблюдение сегодня, 6 января, с 12 часов московского времени российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск», – заявил Конашенков.

Киевская городская военная администрация сообщила о воздушной тревоге, которая действовала днем около двух часов, писал ТАСС.

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс вместе с тем приветствовал прекращение огня со стороны России, назвав эту инициативу «долгожданной». «Прекращение огня даст возможность направить колонну столь необходимой помощи людям», – написал он в своем Twitter.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных