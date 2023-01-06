«Рождественское перемирие» на Украине: главное за сегодня

Идею о прекращении огня не поддержал президент Украины Владимир Зеленский. Москва под предлогом тишины на Украине якобы пытается скрыть подготовку «новой волны» наступления, заявил он. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в свою очередь заявил, что Вооруженные силы России не станут игнорировать провокации Киева. «Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православными», – сообщил он.