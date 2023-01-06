Минобороны подтвердило одностороннее прекращение огня на Рождество по поручению президента
Российские военные выполнили поручение президента Владимира Путина прекратить огонь по случаю православного Рождества, несмотря на продолжение обстрелов с украинской стороны, передает пресс-служба Минобороны РФ.
«Несмотря на соблюдение сегодня, 6 января, с 12 часов московского времени российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск», - сообщил официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков (цитата по ТАСС).
Представительство ДНР в СЦКК ранее сегодня сообщило, что украинские военные обстреляли Петровский район Донецка из артиллерии ровно в 12:00 после начала действия объявленнного Россией режима тишины. Всего было выпущено шесть снарядов.
Накануне, 5 января, Путин поручил ввести режим прекращения огня на 36 часов с полудня 6 января до конца 7 января в зоне проведения спецоперации на Украине. Глава государства отметил, что в районах боевых действий проживает большое количество православных, поэтому он призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня.
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского коллеги, заявив, что Москва под предлогом тишины на Украине пытается скрыть подготовку «новой волны агрессии». Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в свою очередь заявил, что ВС России не станут игнорировать провокации ВСУ в период действия режима прекращения огня.