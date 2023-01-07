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Политика

Турция надеется на продление режима прекращения огня на Украине

Ведомости

В Турции надеются, что действие объявленного Россией режима прекращения огня в зоне боевых действий на Украине будет продлено. Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

«Это [прекращение огня] должно быть продлено сверх этого, а не только на 36 часов», — приводит его слова агентство «Анадолу». Калын сказал, что взаимное прекращение огня пока не может быть достигнуто, что «показывает, в какой тупик» зашел конфликт.

По его словам, Турция в ближайшие дни продолжит усилия, направленные на обеспечение прекращения огня в районах, примыкающих к Запорожской АЭС. Анкара хотела бы, чтобы в этом районе не было боев и происшествий.

Калын напомнил о консультациях российской и украинской сторон в марте 2022 г. в Стамбуле и предположил, что локальные соглашения об остановке огня могут «превратиться в некую переговорную среду, где переговорщики снова смогут собраться вместе».

Российская сторона объявила о действии режима прекращения огня на линии столкновения с Украиной с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Он введен по поручению президента России Владимира Путина для того, чтобы православные жители в районах боевых действий смогли отпраздновать Рождество. Глава государства призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня, но в Киеве эту инициативу не поддержали. В Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины 7 января продолжили артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных