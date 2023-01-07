Турция надеется на продление режима прекращения огня на Украине

Российская сторона объявила о действии режима прекращения огня на линии столкновения с Украиной с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Он введен по поручению президента России Владимира Путина для того, чтобы православные жители в районах боевых действий смогли отпраздновать Рождество. Глава государства призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня, но в Киеве эту инициативу не поддержали. В Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины 7 января продолжили артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций.