Российские войска продолжат соблюдать перемирие после обстрелов ВСУ
Российские войска продолжают соблюдать режим прекращения огня в зоне проведения спецоперации на Украине до конца дня 7 января, несмотря на артиллерийские обстрелы вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенным пунктам и российским позициям, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
«По жилым кварталам города Донецка украинскими войсками выпущено более 60 снарядов крупного калибра, а по населенному пункту Макеевка Донецкой народной республики нанесен удар американскими реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS», — отметили в министерстве.
На Краснолиманском направлении ВСУ произвели 11 минометных обстрелов российских позиций. На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях артиллерия по подразделениям российских войск была применена 51 раз. В Запорожской области ВСУ открывали артиллерийский огонь 31 раз, на Херсонском и Криворожском направлениях — 17 раз. «Ответным огнем российских войск все позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены», — говорится в сообщении Минобороны.
Режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон действует с 12.00 6 января до 24.00 7 января по поручению президента России Владимира Путин. Глава государства отметил, что в районах боевых действий проживает большое количество православных, и призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня. В Киеве инициативу не поддержали.
1 января в 0.01 мск ВСУ нанесли удар шестью реактивными снарядами HIMARS (два были перехвачены ПВО) по зданию, в котором находились российские военнослужащие. По данным Минобороны, погибли 89 человек.