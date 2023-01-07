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Российские войска продолжат соблюдать перемирие после обстрелов ВСУ

Ведомости

Российские войска продолжают соблюдать режим прекращения огня в зоне проведения спецоперации на Украине до конца дня 7 января, несмотря на артиллерийские обстрелы вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенным пунктам и российским позициям, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«По жилым кварталам города Донецка украинскими войсками выпущено более 60 снарядов крупного калибра, а по населенному пункту Макеевка Донецкой народной республики нанесен удар американскими реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS», — отметили в министерстве.

На Краснолиманском направлении ВСУ произвели 11 минометных обстрелов российских позиций. На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях артиллерия по подразделениям российских войск была применена 51 раз. В Запорожской области ВСУ открывали артиллерийский огонь 31 раз, на Херсонском и Криворожском направлениях — 17 раз. «Ответным огнем российских войск все позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены», — говорится в сообщении Минобороны.

Режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон действует с 12.00 6 января до 24.00 7 января по поручению президента России Владимира Путин. Глава государства отметил, что в районах боевых действий проживает большое количество православных, и призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня. В Киеве инициативу не поддержали.

1 января в 0.01 мск ВСУ нанесли удар шестью реактивными снарядами HIMARS (два были перехвачены ПВО) по зданию, в котором находились российские военнослужащие. По данным Минобороны, погибли 89 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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