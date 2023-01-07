Российские войска продолжат соблюдать перемирие после обстрелов ВСУ

На Краснолиманском направлении ВСУ произвели 11 минометных обстрелов российских позиций. На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях артиллерия по подразделениям российских войск была применена 51 раз. В Запорожской области ВСУ открывали артиллерийский огонь 31 раз, на Херсонском и Криворожском направлениях — 17 раз. «Ответным огнем российских войск все позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены», — говорится в сообщении Минобороны.