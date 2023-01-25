Медведев спрогнозировал лишение Украины выхода к морю

«Ладно, самолеты хоть как-то понятно. Правда, нормальных взлетных полос практически не осталось, а украинское небо нами закрыто. А вот субмарины – это совсем сильно. Особенно с учетом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря», – написал он в своем Telegram-канале.