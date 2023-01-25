Медведев спрогнозировал лишение Украины выхода к морю
Украина скоро лишится выхода к морю, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления Киева о необходимости оснащения ВСУ самолетами и подводными лодками.
«Ладно, самолеты хоть как-то понятно. Правда, нормальных взлетных полос практически не осталось, а украинское небо нами закрыто. А вот субмарины – это совсем сильно. Особенно с учетом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря», – написал он в своем Telegram-канале.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 21 сентября прошлого года он подчеркнул, что цели СВО не изменились.
В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
7 декабря на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин отметил, что появление результатов СВО может стать длительным процессом. В то же время, добавил он, одним из итогов спецоперации уже можно считать то, что Азовское море стало внутренним морем России.