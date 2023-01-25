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Медведев спрогнозировал лишение Украины выхода к морю

Ведомости

Украина скоро лишится выхода к морю, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления Киева о необходимости оснащения ВСУ самолетами и подводными лодками.

«Ладно, самолеты хоть как-то понятно. Правда, нормальных взлетных полос практически не осталось, а украинское небо нами закрыто. А вот субмарины – это совсем сильно. Особенно с учетом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря», – написал он в своем Telegram-канале.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 21 сентября прошлого года он подчеркнул, что цели СВО не изменились. 

В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

7 декабря на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин отметил, что появление результатов СВО может стать длительным процессом. В то же время, добавил он, одним из итогов спецоперации уже можно считать то, что Азовское море стало внутренним морем России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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