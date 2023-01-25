Путин заявил, что украинские заградотряды расстреливают своих же в спину
Украинские военные не гнушаются ничем, в том числе формируют заградотряды и расстреливают своих же в спину, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами.
«К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете! Заградотряды же создали. Вот совсем недавно, недавно ребята рассказывали в одном населенном пункте. Наш смотрит – противник впереди, а по ним стреляют, как говорят, "плотный огонь". Не дают отступать – это националисты работают», – отметил президент (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня глава государства заявлял, что студенческие отряды могли бы помочь в восстановлении Донбасса, но пока ситуация сложная, останавливают вопросы безопасности. В ходе встречи главы государства со студентами прозвучало предложение провести в новых регионах Всероссийскую студенческую стройку.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.