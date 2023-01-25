Путин заявил, что украинские заградотряды расстреливают своих же в спину

«К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете! Заградотряды же создали. Вот совсем недавно, недавно ребята рассказывали в одном населенном пункте. Наш смотрит – противник впереди, а по ним стреляют, как говорят, "плотный огонь". Не дают отступать – это националисты работают», – отметил президент (цитата по ТАСС).