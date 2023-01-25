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Путин заявил, что украинские заградотряды расстреливают своих же в спину

Ведомости

Украинские военные не гнушаются ничем, в том числе формируют заградотряды и расстреливают своих же в спину, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами.

«К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете! Заградотряды же создали. Вот совсем недавно, недавно ребята рассказывали в одном населенном пункте. Наш смотрит – противник впереди, а по ним стреляют, как говорят, "плотный огонь". Не дают отступать – это националисты работают», – отметил президент (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня глава государства заявлял, что студенческие отряды могли бы помочь в восстановлении Донбасса, но пока ситуация сложная, останавливают вопросы безопасности. В ходе встречи главы государства со студентами прозвучало предложение провести в новых регионах Всероссийскую студенческую стройку.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

Ранее по теме: Путин назвал защиту людей и России целью спецоперации на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных