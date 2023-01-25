Путин назвал защиту людей и России целью спецоперации на Украине

«Цель, как я уже много раз говорил, – защита людей, прежде всего, защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. И мы этого не можем допустить», – сказал он в ходе общения со студентами (цитата по «РИА Новости»).