Путин назвал главную цель спецоперации
Основная цель специальной военной операции на Украине заключается в том, чтобы помочь людям Донбасса, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Я изначально говорил прямо в день начала операции: самое главное у нас — это помощь Донбассу», — заявил российский президент.
Путин добавил, что Россия не могла просто признать независимость Донбасса и бросить его. Президент подчеркнул, что жители Донбасса восемь лет живут под обстрелами, которые до сих пор не прекращаются, поэтому Россия должна была что-то предпринять.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.