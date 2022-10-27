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Путин назвал главную цель спецоперации

Ведомости

Основная цель специальной военной операции на Украине заключается в том, чтобы помочь людям Донбасса, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Я изначально говорил прямо в день начала операции: самое главное у нас — это помощь Донбассу», — заявил российский президент.

Путин добавил, что Россия не могла просто признать независимость Донбасса и бросить его. Президент подчеркнул, что жители Донбасса восемь лет живут под обстрелами, которые до сих пор не прекращаются, поэтому Россия должна была что-то предпринять.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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