Путин заявил, что постоянно думает о потерях в ходе СВО
Президент России Владимир Путин заявил, что постоянно думает о потерях в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он сообщил во время пленарной сессии Валдайского форума.
«Конечно, у нас есть издержки. И прежде всего это касается потерь, связанных с проведением специальной военной операции. Я все время об этом думаю», — отметил Путин.
По его словам, спецоперация на Украине принесла стране как потери, так и огромные приобретения, «То, что происходит, без всякого сомнения, в конечном счете — я хочу это подчеркнуть — идет на пользу России и ее будущему», — заключил он.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
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