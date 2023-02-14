Пушилин сообщил о тяжелых боях в Парасковиевке и Угледаре
Российские военные ведут ожесточенные бои в районе Парасковиевки под Артемовском, тяжелые бои также идут на юго-востоке Угледара. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».
Он отметил, что освобождение Красной Горы позволяет «более целенаправленно заняться Парасковиевкой». Пушилин пояснил, что взятие Парасковиевки позволит перекрыть дорогу на Часов Яр — последний путь снабжения украинских войск в Артемовске. Он добавил, что российская сторона не ожидает, что ВСУ будут «сдавать позиции без боя».
«Угледарское направление: здесь мы видим, что развернулись боевые действия в юго-восточной части Угледара. Здесь очень тяжело, очень ожесточенные бои, но тем не менее мы видим определенные успехи», — заявил глава ДНР (цитата по ТАСС).
Накануне, 13 февраля, Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль поселка Красная Гора в ДНР. 7 февраля министр обороны Сергей Шойгу перечислил освобожденные населенные пункты в ДНР за последнее время, среди них — Соледар, Клещеевка, Николаевка и др. По словам министра обороны, боевые действия в районах Угледара и Артемовска развиваются успешно.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.