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Пушилин сообщил о тяжелых боях в Парасковиевке и Угледаре

Ведомости

Российские военные ведут ожесточенные бои в районе Парасковиевки под Артемовском, тяжелые бои также идут на юго-востоке Угледара. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала». 

Он отметил, что освобождение Красной Горы позволяет «более целенаправленно заняться Парасковиевкой». Пушилин пояснил, что взятие Парасковиевки позволит перекрыть дорогу на Часов Яр — последний путь снабжения украинских войск в Артемовске. Он добавил, что российская сторона не ожидает, что ВСУ будут «сдавать позиции без боя».

«Угледарское направление: здесь мы видим, что развернулись боевые действия в юго-восточной части Угледара. Здесь очень тяжело, очень ожесточенные бои, но тем не менее мы видим определенные успехи», — заявил глава ДНР (цитата по ТАСС). 

Накануне, 13 февраля, Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль поселка Красная Гора в ДНР. 7 февраля министр обороны Сергей Шойгу перечислил освобожденные населенные пункты в ДНР за последнее время, среди них — Соледар, Клещеевка, Николаевка и др. По словам министра обороны, боевые действия в районах Угледара и Артемовска развиваются успешно. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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