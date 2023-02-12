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Минобороны заявило о ракетном ударе по цехам сборки техники ВСУ в Харькове

Ведомости

В Харькове российские военные ударили по территории машиностроительного завода, поражены цеха сборки бронетанковой техники вооруженных сил Украины, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.

«В результате высокоточного ракетного удара ВКС России в городе Харьков поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории Машиностроительного завода им. Малышева», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Помимо этого за последние сутки на Донецком направлении ударами авиации и огня артиллерии Южной группировки войск были уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США, американская самоходная гаубица М109 Paladin, а в ЛНР уничтожен склад боеприпасов. В районах ДНР и Запорожской области российские силы ударили по двум складам боеприпасов ВСУ, добавили в Минобороны.

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Средствами ПВО за сутки уничтожены 17 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области, также удалось сбить 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган». В районе Красного Лимана уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», говорится в сообщении.

Вооруженные силы России уничтожили цеха авиазавода в Харькове, которые использовались для модернизации беспилотников, рассказали в оборонном ведомстве ранее на этой неделе. 4 ноября Минобороны также сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили цеха двух военных заводов на Украине – в Павлограде Днепропетровской области и Харькове.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позже на территории этих регионов было введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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