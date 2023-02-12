Минобороны заявило о ракетном ударе по цехам сборки техники ВСУ в Харькове
В Харькове российские военные ударили по территории машиностроительного завода, поражены цеха сборки бронетанковой техники вооруженных сил Украины, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
«В результате высокоточного ракетного удара ВКС России в городе Харьков поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории Машиностроительного завода им. Малышева», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Помимо этого за последние сутки на Донецком направлении ударами авиации и огня артиллерии Южной группировки войск были уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США, американская самоходная гаубица М109 Paladin, а в ЛНР уничтожен склад боеприпасов. В районах ДНР и Запорожской области российские силы ударили по двум складам боеприпасов ВСУ, добавили в Минобороны.
Средствами ПВО за сутки уничтожены 17 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области, также удалось сбить 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган». В районе Красного Лимана уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», говорится в сообщении.
Вооруженные силы России уничтожили цеха авиазавода в Харькове, которые использовались для модернизации беспилотников, рассказали в оборонном ведомстве ранее на этой неделе. 4 ноября Минобороны также сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили цеха двух военных заводов на Украине – в Павлограде Днепропетровской области и Харькове.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позже на территории этих регионов было введено военное положение.